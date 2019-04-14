影／立委、縣長全被噴濕 潑水節抹粉祈福平安

2019-04-14 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣政府今天在太保市南新國小，舉辦「2019年嘉義縣潑水節嘉年華」，嘉義縣長翁章梁、新住民立委林麗蟬，都參加潑水節，與身著傳統服飾的大人小孩打水戰，眾人相互潑水、抹粉、歡樂舞蹈，連圍觀民眾也被偷襲、共享潑水平安、賜福，現場歡樂又熱鬧。

潑水節是柬埔寨、泰國與緬甸等國家年度盛事，傳統使用浴佛水，之後演變以清水潑灑對方，祈求洗去過去一年不順利，為新的一年祈福，彼此綁上紅線代表分享祝福，重新出發並帶來好運。

翁章梁指出，真正多元是建立在彼此了解與尊重，文化不同的住民，在同一個國家、城市，可以保留自身文化，與其他地區文化交流，這是社會層次提升，也是嘉義人對多元文化友善、認同。

林麗蟬說，潑水習俗象徵洗滌身心，嫁來台灣的新住民， 多數都沒辦法回柬埔寨家鄉過年，因此住嘉義的新住民朋友，去年開始就籌劃辦潑水節，今年更邀請全台柬埔寨姊妹一起開心過潑水節，依照傳統這些潑出來的水都是浴佛過，透過潑水能帶來福氣平安，能洗去過去一年霉氣。