北港武德宮又捐善款又施善粥 財神爺生日趴特溫馨

2019-04-14 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國內財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮，為迎接天官武財神3777年聖誕，除了和Cmoney理財寶合作捐贈120萬元給雲林六個社福團體，並施善粥給萬名信徒吃平安，又捐善款又施粥，信徒都認為這是送給財神最有意義的生日禮物。

適逢假日，兩天來提前到北港武德宮為財神祝壽的進香客絡繹不絕，數萬信徒及分靈各地的財神也回娘家一起為財神爺慶生，陣頭鑼鼓熱鬧非凡。廟方更與CMoney聯合捐出120萬元給六個社福機構，更有信徒發心，敬獻一萬碗善粥賀壽。

武德宮主委林安樂表示，與CMoney理財寶合作線上點燈做公益邁入第四年，今年共捐出120萬元給華山基金會、斗六創世基金會、北港家扶中心、雲林縣復健青年協進會、雲林縣沐馨服務協會、雲林縣兒童少年福利保護協會等6家社福機構，替財神送愛心，更具意義。

神農福德委員會也動員，在廟前廣場「開伙」，一口氣煮了一萬碗善粥，敬獻賀壽，並讓前來祝壽的十方善信吃平安。預計每天供應五千碗，兩天施獻一萬碗粥，讓大家暖心也暖胃，一同感受武財公與財神門生間的情誼與溫暖。

今天數千人聚集廟前廣場，人手一碗粥，有一支環島單車隊路過也聞香下馬，快樂地品嚐財神的「壽粥」，他們感到十分幸運，直說吃了財神爺的粥，不但保平安還能帶來財運「吃起來特別有味！」。