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台南鹿耳門聖母廟為媽祖祝壽 提供萬斤虱目魚免費品嘗

2019-04-14 13:59聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，本月26日、27日舉辦「2019年鹿耳門媽壽誕華會」，提供萬斤虱目魚、壽麵等美食免費品嘗；26日當晚舉行「虱目魚節之星光夜跑」及無人機燈光秀表演27日早上舉行鹿耳門媽壽誕祭典，一起為媽祖生日祝壽。

聖母廟主委王明義表示，土城位於安南區沿海一帶，農漁業發達，尤其是營養價值極高的虱目魚，又稱國姓魚，26日、27日上午10點到12點、下午3點到5點，推出的萬斤虱目魚料理、壽麵等美食免費品嘗，展現土城在地熱情好客的個性。

依往年慣例，每當虱目魚料理一大鍋端上桌，大夥爭先搶著鍋瓢，甚至拿著塑膠碗剩湯菜，不一會功夫就一掃而空，信眾們紛紛舉起大拇指稱讚虱目魚料理津津有味。

26日晚上值得一提的是南科管理局自造基地所培育的國產自製無人機群飛機隊，第一次的成果展示就與聖母廟合作，在廟上空由一百架無人機大型機隊的編排演出，搭配音樂及LED燈光變化，如同星辰閃耀於夜空，這是台灣無人機發展的重要里程碑。

南科委託成功大學航太系，打造國內第一支群飛表演機隊，這一支由國內自行研發的群飛機隊，採用超輕量碳纖材料，每架飛機重量僅800公克，能抵抗最大風速達5級風，續航力達15分鐘，內建LED燈能顯示超過10億種色彩變化。

「虱目魚節之星光夜跑」是從聖母廟正殿廣場出發，經安中路六段、城西街一段、城西街二段、右轉城西街三段510巷、青砂街二段、青砂街一段、城北路735巷、城北路、城安路，全程約11公里。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，本月26日、27日舉辦「二○一九年鹿耳門媽壽誕華會...
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，本月26日、27日舉辦「二○一九年鹿耳門媽壽誕華會」，提供萬斤虱目魚、壽麵免費供信徒品嘗。圖/正統鹿耳門聖母廟提供
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