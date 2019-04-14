好棒的戶外課程！ 漫步月球路 泥火山美得冒泡

2019-04-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教育課程，學生用自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度。圖／南大附小提供 分享 facebook

台南大學附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小辦理泥岩戶外教育課程，三校53位師生前往高雄田寮與燕巢兩地的月世界及泥火山惡地地形，拿著自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度，並利用溫度計量測泥火山溫度，探索的結果顛覆學生刻板印象，直說大自然就是最好的地質教室。

南大附小指導老師張景傑表示，為了驗證月世界地表鬆軟易受雨水沖蝕的特性，指導學生利用紙卡、棉線及迴紋針自製坡度計。南大附小學生常乃文說，拿著自製坡度計測量蝕溝的坡度多半在40至60度，與手機APP測量結果相符。南大附小黃以旋說，在一片灰白色的月世界發現黑色帶狀泥岩，老師說因斷層摩擦泥岩而形成黑色斷層泥，此地可能有斷層。

見到泥火山滾滾冒起的泥漿，學生就會聯想到滾燙的熱水。樹林國小學生黃筱晴指出，鼓著很大的勇氣才敢把手指頭放入泥火山的泥漿裡，沒想到一處是冰涼，而另一處卻是溫溫的。在28度氣溫下，實際測量泥漿分別是25度和38度，真是太神奇了！鯤鯓國小學生周玟伶說，田寮泥火山像個大臉盆，燕巢泥火山則像座小山丘，是因為泥漿的含水量不同所致。