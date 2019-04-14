親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／太誇張！兩個兒子都是警察 父帶兩兒上門打人

好棒的戶外課程！ 漫步月球路 泥火山美得冒泡

2019-04-14 11:00聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教...
南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教育課程，學生用自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度。圖／南大附小提供
分享

台南大學附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小辦理泥岩戶外教育課程，三校53位師生前往高雄田寮與燕巢兩地的月世界及泥火山惡地地形，拿著自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度，並利用溫度計量測泥火山溫度，探索的結果顛覆學生刻板印象，直說大自然就是最好的地質教室。

南大附小指導老師張景傑表示，為了驗證月世界地表鬆軟易受雨水沖蝕的特性，指導學生利用紙卡、棉線及迴紋針自製坡度計。南大附小學生常乃文說，拿著自製坡度計測量蝕溝的坡度多半在40至60度，與手機APP測量結果相符。南大附小黃以旋說，在一片灰白色的月世界發現黑色帶狀泥岩，老師說因斷層摩擦泥岩而形成黑色斷層泥，此地可能有斷層。

見到泥火山滾滾冒起的泥漿，學生就會聯想到滾燙的熱水。樹林國小學生黃筱晴指出，鼓著很大的勇氣才敢把手指頭放入泥火山的泥漿裡，沒想到一處是冰涼，而另一處卻是溫溫的。在28度氣溫下，實際測量泥漿分別是25度和38度，真是太神奇了！鯤鯓國小學生周玟伶說，田寮泥火山像個大臉盆，燕巢泥火山則像座小山丘，是因為泥漿的含水量不同所致。

鯤鯓國小校長方陽昇表示，這次泥岩戶外教育課程著重在月世界與泥火山的地質觀察與記錄，目的是帶領學童探索及體驗大自然。樹林國小校長李貞慧也說，透過一連串的觀察與發表可培養學童敏銳的觀察力與表達力，感謝台南大學USR計畫支援偏鄉共學。

南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教...
南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教育課程，學生用自製坡度計測量月世界蝕溝的坡度。圖／南大附小提供
分享
南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教...
南大附小協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，前往高雄田寮與燕巢月世界，辦理泥岩戶外教育課程，學生看到滾水窩相當驚喜。圖／南大附小提供
分享

相關新聞

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

搶救失智 大林慈濟辦記憶保養班

2019-04-13 23:31

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

失智爺奶當店員 重拾自信

2019-04-13 23:26

圓壯遊夢 學生烘點心義賣

2019-04-13 23:24

鹿草167縣道封路 免費開放採芒果

2019-04-13 23:20

形塑在地價值 台江文化中心開幕

2019-04-13 23:17

台南興濟宮虎爺愛炸雞 信徒募集祭拜擲筊分送庇佑幼童

2019-04-13 19:22

「共筆台灣」研討登場 鄭麗君：從地方開始的

2019-04-13 18:05

台江文化中心入厝開館 催生台江人掃街祈福

2019-04-13 17:51

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

注意！新竹縣竹北9個里 21日將停水8小時

2019-04-13 18:51

大甲媽、白沙媽走同一條路 信眾：媽祖慈悲不用趕場

2019-04-13 20:39

這間書店不賣書…活了4年都沒倒 蔡馬朱侯搶著逛

2019-04-14 08:00

白沙屯媽祖數萬信徒走西螺大橋 今天路線與大甲媽相似

2019-04-13 15:33

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

校長抬轎進校園 大甲媽第11年進入校園讓師生嗨翻天

2019-04-13 19:42

基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

不可燃貓砂何處丟？桃市試辦放「貓砂桶」集中收

2019-04-13 20:55

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20

清貓砂 桃園試辦回收桶 竹苗須另裝袋交資收

2019-04-13 23:21

大哥級接駕…大甲媽回鑾 彰警「護駕」虛驚

2019-04-13 23:34

龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54

心心相印地景打卡新熱點情侶愛 基隆暖心公園啟用

2019-04-13 13:56

竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00

傳統市場節登場 評比北市首選市場便當

2019-04-13 12:34

大甲媽回鑾經埤頭鄉 白沙屯媽祖接著到

2019-04-13 18:44

半世紀之約 蘭女畢業50年同學會 她們穿著高中制服出席

2019-04-13 15:40

返老還童氣功千人團練 籌南北癌友希望園區

2019-04-13 14:09

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

柯文哲開設微博 議員：應解除瀏覽大陸網頁限制

2019-04-13 16:59

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06

8000顆壽桃組成 后厝龍鳳宮巨桃獻壽

2019-04-13 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top