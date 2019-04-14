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白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村把她變崩壞

2019-04-14 07:48聯合報 記者魯永明╱即時報導

國內知名3D彩繪老師曾進成3年前接受雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請，到嘉義縣沿海布袋鎮好美里彩繪3D畫作，打出名號，近期曾進成回到好美里維護彩繪，創作全新尋找白雪公主彩繪主題活動，他將創作不同風貌造型白雪公主，其中有個白雪公主圓胖體型，小嘴巴小眼睛啃蘋果，顛覆童話故事形象，遊客看了直呼可愛。

曾進成在臉書社群「爆怨公社」，貼出圓胖體型小嘴巴小眼睛啃蘋果白雪公主圖片說，「我真的把白雪公主形象破滅了嗎？ 作畫時會聽後面有人碎念，白雪公主怎麼會長這樣！哪有那麼胖！胸部哪有那麼大！白雪公主嘴巴很小，眼睛很大，你到底在畫什麼！ 我心裡面很想問：您真見過白雪公主嗎？」引起網友熱烈討論，成功創造話題。

「白雪公主妳到底吃啥蘋果？崩壞的白雪公主」，曾進成說，好美里彩繪村白雪公主與七矮人彩繪，是最熱門拍照景點，他重新設計串場，除圓胖體型，小嘴巴小眼睛啃蘋果的白雪公主，還有電影美國隊長造型白雪公主，蜘蛛人造型白雪公主，接地氣的好美里蚵阿公主等，作品陸續創作中，請大家拭目以待。　

52歲曾進成老家在台南北門，高職美工科畢業後常到寺廟彩繪。8年前他到泰國學習3D彩繪，學成後，曾到印尼峇里島、大陸天津作畫，當時只是默默無名的彩繪師，如今成為知名3D彩繪老師，兩岸及國外邀約不斷。

雲嘉南風景區管理處長徐振能說，3年前請曾成進到嘉義縣沿海布袋鎮好美里彩繪3D畫作，近期再請他進駐好美里彩繪村，維護原彩繪作品，重新創作尋找白雪公主主題活動，本月底前全部完成辦觀光宣傳活動。

國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，...
國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，也有接地氣的好美里蚵阿公主造型白雪公主。圖／曾進成提供
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國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，...
國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，其中有電影蜘蛛人造型白雪公主。圖／曾進成提供
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國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，...
國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，，其中有電影美國隊長造型白雪公主。圖／曾進成提供
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國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，...
國內知名3D彩繪老師曾進成進駐嘉義縣沿海布袋鎮好美里，創作不同風貌造型白雪公主，其中有個白雪公主圓胖體型，小嘴巴小眼睛啃蘋果，顛覆童話形象。圖／曾進成提供
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國家風景區北門

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