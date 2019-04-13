重現古法手搖造紙 青年返鄉傳承中埔鄉籐寮文化

2019-04-13 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉籐寮聚落，50年前周邊8鄰造紙業盛行，村民用傳統方式，燒石成灰、磨竹製作粗紙，供應製作金紙、廁紙，至今消失，邁入第7年的嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份—愛護水資源營隊活動」，今天由3名手造紙耆老帶領立委陳明文及中埔鄉長李碧菁等人，以古法手搖造紙揭開儀式，傳承中埔文化歷史。

81歲古法造紙師傅林武親說，從父親那代就開始造紙，耳濡目染十幾歲就開始從事造紙業，直到30歲，當時山坡種滿桂竹、麻竹，除了5、6月雨季停工，整年造紙期街上相當熱鬧，造紙原料來自竹子，必須先將竹子泡水加入石灰，透過鹼加速竹子泡爛後溶出竹纖維，因此村民除上山砍竹，還要挖石灰岩燒成灰加入水中，再將泡爛竹子水瀝乾，放進石輪中磨爛、壓曬製成粗紙。

粗紙主要用途製作金紙、廁紙，因需求量大，也帶動籐寮發展，附近有多家小吃、雜貨店，聚落內的國小就有200多個學生，後因為造紙機技術提升，民國66年最後一家手工造紙廠結束營業，人口外移加上出生率低，藤寮聚落逐漸沒落。

「中埔非常美麗」陳明文說，過去籐寮家家戶戶都在造紙，透過活動今年繼續第三年培養「青年返嘉隊輔培訓營」，希望每位種子學員能夠一起將中埔的地方人文生態散播，到每所學校，讓更多人「愛，我們嘉義縣中埔鄉」。