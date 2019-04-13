親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

重現古法手搖造紙 青年返鄉傳承中埔鄉籐寮文化

2019-04-13 19:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣中埔鄉籐寮聚落，50年前周邊8鄰造紙業盛行，村民用傳統方式，燒石成灰、磨竹製作粗紙，供應製作金紙、廁紙，至今消失，邁入第7年的嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份—愛護水資源營隊活動」，今天由3名手造紙耆老帶領立委陳明文及中埔鄉長李碧菁等人，以古法手搖造紙揭開儀式，傳承中埔文化歷史。

81歲古法造紙師傅林武親說，從父親那代就開始造紙，耳濡目染十幾歲就開始從事造紙業，直到30歲，當時山坡種滿桂竹、麻竹，除了5、6月雨季停工，整年造紙期街上相當熱鬧，造紙原料來自竹子，必須先將竹子泡水加入石灰，透過鹼加速竹子泡爛後溶出竹纖維，因此村民除上山砍竹，還要挖石灰岩燒成灰加入水中，再將泡爛竹子水瀝乾，放進石輪中磨爛、壓曬製成粗紙。

粗紙主要用途製作金紙、廁紙，因需求量大，也帶動籐寮發展，附近有多家小吃、雜貨店，聚落內的國小就有200多個學生，後因為造紙機技術提升，民國66年最後一家手工造紙廠結束營業，人口外移加上出生率低，藤寮聚落逐漸沒落。

「中埔非常美麗」陳明文說，過去籐寮家家戶戶都在造紙，透過活動今年繼續第三年培養「青年返嘉隊輔培訓營」，希望每位種子學員能夠一起將中埔的地方人文生態散播，到每所學校，讓更多人「愛，我們嘉義縣中埔鄉」。

鄉長李碧菁表示，今年水資源課程除結合在地景點，更將在地50年前造紙文化歷史放進來。今年有32名青年學子返鄉參與培訓，將以大朋友帶小朋友方式帶動成長營，將中埔的人文、環境、美分享給來自全台各地參語活動的親子們。青年羅連迎說，要盡所能將中埔人文、自然生態植入參加小隊員腦裡，讓他們知道中埔鄉有多棒。

中埔鄉民代表會主席何韻定（左起）立委陳明文、中埔鄉長李碧菁，跟著手造紙耆老體驗古...
中埔鄉民代表會主席何韻定（左起）立委陳明文、中埔鄉長李碧菁，跟著手造紙耆老體驗古法造紙。圖／陳明文服務處提供
分享
嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份-愛護水資源營隊活動」，今天由3名手造紙耆老帶領立委陳明...
嘉義縣中埔鄉「埔出水緣份-愛護水資源營隊活動」，今天由3名手造紙耆老帶領立委陳明文及中埔鄉長李碧菁等人，以古法手搖造紙揭開儀式，傳承中埔文化歷史。圖／陳明文服務處提供
分享

陳明文水資源親子

相關新聞

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

「共筆台灣」研討登場 鄭麗君：從地方開始的

2019-04-13 18:05

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

嘉市鐵路高架化 黃敏惠：只會快 絕對不會慢

2019-04-12 23:35

蘇揆視察嘉榮長照大樓 加碼增建地下停車場

2019-04-12 23:30

鴻海農業科技創業擂台 太保農民奪第1

2019-04-12 23:17

永安路拓寬 打通台南任督二脈

2019-04-12 23:16

雲縣「可麗兒清潔工坊」接案了

2019-04-12 23:02

「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24

雲林青農請命推銷農產品 柯文哲：會請北農洽談合作

2019-04-12 17:03

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

大甲媽回鑾 好膽再打看看？彰化共部署2千警力等著

2019-04-13 09:06

遭批「搶轎」白沙屯媽祖 張麗善臉書直播澄清

2019-04-12 20:34

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？ 中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮 柯文哲無緣巧遇

2019-04-13 11:00

高雄愛情摩天輪 預計8月興建

2019-04-12 23:09

大甲媽祖駐駕西螺福興宮 信徒大排長龍換壓轎金

2019-04-12 22:07

她離開輪椅跟報馬仔走百米 一圓參與遶境心願讓人感動

2019-04-12 23:56

墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05

白沙屯媽祖數萬信徒走西螺大橋 今天路線與大甲媽相似

2019-04-13 15:33

瘋媽祖！七年級創業雷射雕刻媽祖 曾體驗媽祖神威

2019-04-13 07:50

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34

大甲媽回鑾警重兵戒護 禁放鞭炮、煙火

2019-04-12 23:14

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

相距約13公里 大甲媽祖、白沙屯媽祖今晚難相遇

2019-04-12 20:13

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

高雄路平很有感 14日起再封中華路左營地下道施工填平

2019-04-12 23:44

牌照稅沒繳...桃市靠車牌辨識揪出欠稅車

2019-04-12 22:37

34條新路很平穩！高雄人豎拇指

2019-04-12 23:24

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標

2019-04-13 11:57

「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38

高市鬧區鐵路地下化縫合商圈 店家盼打通「任督二脈」

2019-04-12 23:19

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

永安路拓寬 打通台南任督二脈

2019-04-12 23:16

高雄港南星計畫區招商有成 業者加碼再投資

2019-04-12 23:34

柯文哲瘋媽祖 祕書處被批「請假天堂」

2019-04-12 23:52

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

參選總統要注意！中部7縣市 區域治理平台誕生

2019-04-12 23:43

隨大甲媽遶境 中州科大18身障生圓夢

2019-04-12 23:21

傳統市場節登場 評比北市首選市場便當

2019-04-13 12:34

心心相印地景打卡新熱點情侶愛 基隆暖心公園啟用

2019-04-13 13:56

陸蟹樂園設賞蟹木棧道 保育人士憂工程毀生態

2019-04-13 07:50

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top