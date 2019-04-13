「共筆台灣」研討登場 鄭麗君：從地方開始的

2019-04-13 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



國立台灣歷史博物館今、明兩天舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，文化部長鄭麗君致詞說，世界的知識體系是從地方開始的，每個人都是在地知識的生產者、詮釋者、傳播者與轉譯者，但在地知識如何出發，她說，今日台史博邀請各界對話，正是重建歷史發展新展望的絕佳起點。

這場研討會邀請鄭麗君出席開幕式致詞，會中由故宮博物院長吳密察針對地方學的策略發表專題演講，和台史博館長林崇熙與談，現場還有來自全台各地的地方學研究者及實踐者出席發表，共構地方知識，藉此解決地方問題。

鄭麗君引黑格爾的名言「這裡有玫瑰，就在這裡跳舞吧！」表示，世界的知識體系是從地方開始的，每個人都是在地知識的生產者、詮釋者、傳播者與轉譯者，但在地知識如何出發，鄭麗君特別指出今日台史博邀請各界對話，正是重建歷史發展新展望的絕佳起點。

她對此有3個展望，第一個展望是21世紀的地方學是由下而上、公民參與式的地方學，期望讓社區營造成為在地公共治理的力量；第二個展望是在數位科技時代下，地方學應使用更進步的科技工具；第三個展望為在地知識是豐富文化的DNA，應在當代社會不斷地再生，期盼在地知識學不斷地支持台灣文化發展。

台史博館長林崇熙說，地方學研究應該是大家透過各種不同的方式，站在不同立場書寫地方。既不是專家學者主導，也不同於書寫國史的傳統。他也說，未來台史博將致力於11萬件館藏資料的透明化及應用，也會透過文物、口述訪談、推廣與保存在地技藝等方式持續新地方學的推動。