台江文化中心入厝開館 催生台江人掃街祈福

2019-04-13 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



歷經15年，由大廟社區及教育文化各界催生，公私協力共創而成的台江文化中心今晚開館。大廟興學志工一大早從海尾路為家鄉掃街，隨後朝皇宮宋江陣奉請海尾大道公，民眾以文化踩街方式，徒步走到台江文化中心，依古禮操演宋江陣、排八卦陣，感謝大道公庇佑，也期待演藝廳、圖書館、社區大學三合一的台江文化中心可以發揚光大。

長安國小鄭同學說，常聽老師介紹台江文化中心是10多年前台江人自己爭取而來，希望台江文化中心能整理台江16寮27庄頭的特色、文化、代表物，成立在地博物館，這樣來到台江文化中心就可以一覽台江文化。

這次在地特別以宋江陣為台江文化中心開館祈福，朝皇宮主委周金倉說，宋江陣不只是信仰上有鎮煞作用，也逐漸演變成一種表演藝術，更有在地文化傳承的象徵，重要的是期望台江文化中心開館後，跟地方廟宇、社區做好文化的承先啟後。

為了慶祝台江文化中心開館，大廟興學志工一大早為家鄉掃街，以及跟著宋江陣腳步踩街遊行到台江文化中心，依古禮操演宋江陣、排八卦陣，感謝大道公庇佑外，社大台江分校則舉辦台江拓墾文獻地圖展，薩克斯風班也在園區演奏，老中青三代分別以武陣、文化、藝術為台江文化中心開館入厝祈願。