「減塑心行動 郵你億起」 為創世打造安全溫馨家園

2019-04-13 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



創世基金會為讓創世安養院區的消防、防災設備再升級，今天在嘉義市棒球場停車場舉行「減塑心行動、郵你億起」親子童樂園遊會，近百攤位響應，更吸引市民鄉親熱情參與，嘉義市長黃敏惠敲響愛心鑼，號召有情有義的嘉義人，一起加入打造創世安全家園的行列。

黃敏惠表示，創世基金會致力於植物人服務已33年，以「救一個植物人 就是救一個家庭」的理念，幫助許多植物人家庭減輕經濟與照顧負擔。而這樣善的力量，需要社會全體支持，讓社會照顧網越來越有能量、越來越強大。

嘉義市環保局配合創世基金會嘉義院公益募款活動，提供聯名公益環保購物袋500個，藉由民眾響應公益預購園遊券兌換環保購物袋方式，減少塑膠提袋使用，讓民眾在參與公益活動同時也能落實環保。

舞台表演由多家幼兒園參與表演，活潑又可愛，台下的家長瞬間變成孩子們的粉絲；在momo親子台糖果姊姊登台後，更聚集了滿滿的人潮，帶動唱跳讓孩子們high到最高點。另外，萬眾期待的iPhone XS摸彩，更是讓民眾摩拳擦掌的期待，腳踏車、住宿券等多項大獎也等著讓民眾帶回家。