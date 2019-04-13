親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜出訪跑透透 名嘴酸：他真的對高雄有愛嗎？

故宮南院三國群英形象特展明天落幕 觀展近20萬人

2019-04-13 15:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣故宮南院1月25日推出「赤壁與三國群英形象」特展，展出故宮三國主題典藏，搭配國內知名漫畫家鄭問三國志遊戲創作人物原稿，不到3個月，創下近20萬參觀人次佳績，特展將在明天畫下句點； 為營造友善故宮環境，園區接駁中巴及無障礙高爾夫球車全面免費搭乘。

鄭問「千年一問」特展，去年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，除了是故宮文物首度與當代藝術並陳展出，也特別展出鄭問原始創作手稿對照並開放展場拍照，滿足不同觀眾期待。

故宮南院今天邀請已故漫畫家鄭問長子鄭植羽，談鄭問的創作歷程，並與兩位策展人、故宮博物院南院處王健宇及賴芷儀助理研究員對談策展秘辛。

故宮南院處長彭子程說，園區接駁中巴及無障礙高爾夫球車1日起全面免費，開放遊覽車入園近館停靠以節省入館時間，參觀故宮南院越來越方便，緊接著「交融之美-神戶市立博物館精品展」將在6月6日登場，敬請期待。

三國人物事蹟耳熟能詳，展覽期間無論是邀請紙風車劇團搬演三國奇遇記、補教名師呂捷導覽三國或Q版三國人物紙偶DIY等親子活動，都場場爆滿，連總統蔡英文兒童節也到故宮南院，與小朋友來場霹靂車PK，展現童心的一面。

國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今...
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，明天特展最後一天。記者魯永明／攝影
分享
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今...
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，明天特展最後一天。記者魯永明／攝影
分享
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今...
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，明天特展最後一天。記者魯永明／攝影
分享
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今...
國內知名漫畫家鄭問「千年一問」特展，去年年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，明天特展最後一天。記者魯永明／攝影
分享

故宮南院鄭問神戶

相關新聞

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

受天候與連假影響 台中以北捐血量偏低

2019-04-13 11:30

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

請媽嗎吃蛋糕 感恩的心甜蜜蜜

2019-04-13 13:33

潑水節限定 傳奇泰廚的家鄉味

2019-04-13 13:29

傑克兄弟北漂 頂級牛排親民價

2019-04-13 13:29

效法日本 嚴管貨車綑繩磅數

2019-04-13 13:25

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

好市多賣發霉柳橙？他澄清「真的能吃」網驚呼長知識！

2019-04-13 12:00

病童身上看見希望 小兒骨科醫田英俊獲兒童醫療貢獻獎

2019-04-13 11:11

調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

防堵國道每年4萬件散落物 交部擬訂綁貨規範

2019-04-13 10:14

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

健康你我他／濕紗布清口腔 襁褓中就開始護牙

2019-04-13 00:30

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

科普好健康／長期腹瀉又貧血 當心發炎性腸道疾病

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28

《毛月亮》世界首演 雲門準接班人：掌握每個當下

2019-04-12 20:22

台鐵工會訴訟討加班費 林佳龍盼列最後選項

2019-04-12 20:16

生產「五指全開」真實比例　媽媽們全看傻：原來撐這麼大！

2019-04-12 20:00

揚台國際的台灣藝術家李明維 「九則故事」分享九件創作

2019-04-12 19:38

「痛痛女孩」勝訴 醫籲民眾站醫學角度看待HPV疫苗

2019-04-12 19:33

對幸福的人酸言酸語是太自卑 作家：應該馬上遠離

2019-04-12 19:15

肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25

混用逾期奶精再製 「伯享」31黑心產品賣出1萬多公斤

2019-04-12 17:00

加速臨床試驗 實驗用採集容器食藥署開便捷通道

2019-04-12 16:41
看更多

熱門文章

是誰惡作劇？這隻鵝的鼻孔被貫插1根羽毛

2019-04-12 20:07

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

混用逾期奶精再製 「伯享」31黑心產品賣出1萬多公斤

2019-04-12 17:00

綠蠵龜返家產卵 卻發現家鄉成了飛機場

2019-04-12 20:09

洗澡時先洗臉還是先洗頭好？ 醫師給解答

2019-04-12 16:36

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

「痛痛女孩」勝訴 醫籲民眾站醫學角度看待HPV疫苗

2019-04-12 19:33

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

對幸福的人酸言酸語是太自卑 作家：應該馬上遠離

2019-04-12 19:15

他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25

每日星座運勢／獅子朋友是珍貴財富 感情聯繫溝通

2019-04-13 00:00

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

員工只1人也要加「就保」 否則罰十倍還可能賠津貼

2019-04-12 20:58

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

台鐵工會訴訟討加班費 林佳龍盼列最後選項

2019-04-12 20:16

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

《毛月亮》世界首演 雲門準接班人：掌握每個當下

2019-04-12 20:22

急診都打最高劑量嗎啡 女患怪病：連治病苟活都沒錢！

2019-04-13 00:39

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top