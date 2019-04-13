故宮南院三國群英形象特展明天落幕 觀展近20萬人

2019-04-13 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宮南院1月25日推出「赤壁與三國群英形象」特展，展出故宮三國主題典藏，搭配國內知名漫畫家鄭問三國志遊戲創作人物原稿，不到3個月，創下近20萬參觀人次佳績，特展將在明天畫下句點； 為營造友善故宮環境，園區接駁中巴及無障礙高爾夫球車全面免費搭乘。

鄭問「千年一問」特展，去年中在北故宮登場，吸引許多漫畫迷朝聖，今年移師南故宮，以鄭問2001年為日本電玩公司繪製三國遊戲人物與場景設定稿為主，除了是故宮文物首度與當代藝術並陳展出，也特別展出鄭問原始創作手稿對照並開放展場拍照，滿足不同觀眾期待。

故宮南院今天邀請已故漫畫家鄭問長子鄭植羽，談鄭問的創作歷程，並與兩位策展人、故宮博物院南院處王健宇及賴芷儀助理研究員對談策展秘辛。

故宮南院處長彭子程說，園區接駁中巴及無障礙高爾夫球車1日起全面免費，開放遊覽車入園近館停靠以節省入館時間，參觀故宮南院越來越方便，緊接著「交融之美-神戶市立博物館精品展」將在6月6日登場，敬請期待。