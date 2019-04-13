放下手機學烘焙做雷射 國中生為圓這個夢

2019-04-13 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南六甲國中太鼓、排球、扯鈴和舞獅隊學生，暑假將前往新加坡和馬來西亞參訪，學生們利用六、日到學校烘焙教室，在老師指導下學做鬆餅義賣，排球隊長洪宇叡說，到新加坡馬來西亞參訪，大家都很期待，很多同學都是第一次出國，感覺很新鮮。為了出國，大家都願意放下手機，投入活動，為自己的夢想努力，這樣的感覺真好。

六甲國中校長黃添勇表示，這次有70多名同學，預計8月前往馬來西亞的居鑾中華中學交流，一人的團費約2萬5千元，學生為了圓夢，決定利用學校現有的設備及資源，周六及周日學習烘焙、雷雕技藝，自己做鬆餅、木雕文創品上網義賣，籌措出國旅費。

市議員尤榮智就以學長阿伯身分，今天前往學校為小學弟妹們打氣，看到他們為了出國圓夢的理想，努力學習製作餅乾丶鬆餅，實現「學中做丶做中學」的信念，很不簡單，今明兩天在六甲國中前（黑輪伯旁）販賣，周日早上8點30分至下午賣完為止，希望大家一起熱血來挺六申子弟。

黃添勇表示，計畫從今年3月底到8月中旬，將進行半年，學生利用假日到製作烘焙或雷雕文創品，老師幫忙架設google表單平台，由學生們自己設計銷售文宣。這也是教育的一部分，學生可以學習到新技能，也學會銷售的態度及技巧，不可能只是坐在旁 聊天，從中學到「付出才有收穫的人生態度」。

長黃添勇說，今年有更多孩子主動參與活動，夢想更巨大，圓夢更艱鉅，也希望透過這種方式，「讓孩子扎扎實實圓夢，不是被動接受，明白父母賺錢真的不容易。」