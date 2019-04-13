雲林縣長參加母校校慶 獲頒傑出校友

2019-04-13 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣長張麗善今天參加母校馬光國小98周年校慶，獲頒傑出校友，張麗善表示，她感到非常榮幸，馬光國小傑出校友遍及各行各業，為社會默默奉獻，都是學弟妹學習榜樣，期待他們未來也能為馬光國小爭光。