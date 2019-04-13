「青年抵嘉，我挺小英」 嘉義青年挺小英連任

2019-04-13 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義在地年輕人今天在嘉義火車站前廣場舉辦「青年抵嘉挺小英」活動，希望透過野台演講，向社會表達「國家主權不能讓，進步價值不能斷」的理念，同時表達嘉義青年支持總統蔡英文堅持改革的立場，「青年抵嘉，我挺小英」。

活動召集人林煒軒表示，國家主權不能讓，是強調台灣的年輕人反對「一國兩制」、「和平協議」，全世界都面對中國因素的介入，台灣更是首當其衝，承受中國步步進逼，中國一向對台灣文攻武嚇，近年採取以商逼政的方式，企圖影響台灣的民主、自由，香港、西藏都是「一國兩制」幻滅、失敗的血淋淋例子，台灣人民必須引以為鑑。

民進黨總統初選延後，嘉義市小英之友會辦活動力挺，小英之友會理事長黃淑英強調，小英之友會成立是力挺蔡英文的理念，希望可讓蔡英文完成改革。

林煒軒說，進步價值不能斷指的是包括年金改革、轉型正義、婚姻平權、提升勞動基本條件、綠能轉型推動，這些進步政策都是年輕人所認同的，也對國家的長治久安具有正面影響。