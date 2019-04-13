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「青年抵嘉，我挺小英」 嘉義青年挺小英連任

2019-04-13 12:59聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義在地年輕人今天在嘉義火車站前廣場舉辦「青年抵嘉挺小英」活動，希望透過野台演講，向社會表達「國家主權不能讓，進步價值不能斷」的理念，同時表達嘉義青年支持總統蔡英文堅持改革的立場，「青年抵嘉，我挺小英」。

活動召集人林煒軒表示，國家主權不能讓，是強調台灣的年輕人反對「一國兩制」、「和平協議」，全世界都面對中國因素的介入，台灣更是首當其衝，承受中國步步進逼，中國一向對台灣文攻武嚇，近年採取以商逼政的方式，企圖影響台灣的民主、自由，香港、西藏都是「一國兩制」幻滅、失敗的血淋淋例子，台灣人民必須引以為鑑。

民進黨總統初選延後，嘉義市小英之友會辦活動力挺，小英之友會理事長黃淑英強調，小英之友會成立是力挺蔡英文的理念，希望可讓蔡英文完成改革。

林煒軒說，進步價值不能斷指的是包括年金改革、轉型正義、婚姻平權、提升勞動基本條件、綠能轉型推動，這些進步政策都是年輕人所認同的，也對國家的長治久安具有正面影響。

活動現場約50名青年，世界街舞大賽5冠王的「築夢者」大秀舞技開場，接著年輕人野台演講，最後一同合唱「島嶼天光」歌曲，高喊「主權不能讓，改革不能讓」等口號。黃淑英、嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森、民進黨嘉義市立委初選參選人林柏妗、黃盈智等人到場為這群年輕人打氣加油。

嘉義一群年輕人今天早上9點在嘉義火車站前廣場發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」。記者...
嘉義一群年輕人今天早上9點在嘉義火車站前廣場發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」。記者姜宜菁／攝影
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嘉義一群年輕人今天早上9點在嘉義火車站前廣場發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」。記者...
嘉義一群年輕人今天早上9點在嘉義火車站前廣場發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」。記者姜宜菁／攝影
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蔡英文民進黨一國兩制

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