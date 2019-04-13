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自籌壯遊經費 家扶34名青少年學做餅乾義賣

2019-04-13 11:56聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

北台南家扶參與少年展力計劃的34名青少年，辦理「壯遊澎湖夢‧旅費自己籌」活動，今天由就讀觀光科的成員「婷婷」的指導下，大家努力手作甜點、銅鑼燒和手工餅乾，今天晚上到佳里安西夜市，明天到新營南瀛綠都心、鹽水老街、佳里早市及台南市小西門廣場販售，盼能順利籌足暑假規劃至澎湖壯遊的船票費六萬元。

擔任活動小組長的婷婷，父母親已離異多年，父親忙著務農，家中缺乏女性照顧者角色，讓婷婷心事無出口，總是沉默寡言、也不喜歡表達自己，三年前加入少展方案，婷婷說，與夥伴一起挑戰、完成任務的過程，讓她對生活重新燃起希望。

婷婷說，因夥伴們極力想前往離島澎湖，但第一關即碰到高達五、六萬元的昻貴船資，在大家的集思討論下，決定不輕言放棄，並擬定「壯遊中澎湖，旅費自己儲」的計畫。

婷婷在國中時因有過烹飪烘焙的技藝學習，遂想先以自己會的手藝，帶著夥伴手作可口的餅乾、甜點，以換取這趟旅行的船票。

大家上網找食譜，從麵糊打發、烤箱溫度的調整、成品的包裝，每一個步驟都不得馬虎，因為唯有「認真看待、用心製作」，才能吸引別人購買也才有機會兌換到34人的登船票，實踐離島公益旅行的夢！

北台南家扶於2014年開辦「陪伴、充權少年展力服務方案」，學員多來自單親、弱勢家庭之國中及高中職生，目的是希望培養少年們的洞察、規劃、團隊、生活、自信、關懷等六項能力。

五年來一直負責少年展力計劃的資深社工師曾沛瑄表示，少年們透過培力過程重新找回自信也改變與家人的關係，培力的過程除了課程引導外也加入公益旅行，少年們透過公益服務學習到關懷他人，曾有學員因到老人院協助餵食，終能更理解母親照顧癱瘓家人的辛苦，所以旅行不僅僅是看風景，更重要的是讓少年們實際規劃執行了解學習成果，這趟旅程舉凡交通、住宿、飲食、探訪文化活動等，通通交由34名青少年自己著手規劃。訂購專線：06-7223440，資深社工師曾沛瑄。

北家扶中心學生做手工餅乾義賣，籌措壯遊經費。記者吳淑玲/攝影
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北家扶中心學生做手工餅乾義賣，籌措壯遊經費。記者吳淑玲/攝影
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北家扶中心學生做手工餅乾義賣，籌措壯遊經費。記者吳淑玲/攝影
北家扶中心學生做手工餅乾義賣，籌措壯遊經費。記者吳淑玲/攝影
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澎湖甜點社工

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