徒步進香腳起水泡 針穿線有用？

2019-04-13 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



退休的前嘉義市文化局代理局長房婧如，日前跟白沙屯媽祖進香，拖著磨出四個水泡的雙腳，日行7萬2653步，約48公里，她說，破自己紀錄，仍未通過媽祖考驗，感受舉步維艱痛苦和勇氣，今天在臉書分享「腳穿著線頭的水泡」經驗。

徒步腳起水泡是許多信眾共同經驗，如何治水泡防水泡?嘉義長庚皮膚科主任何宜承說，走長路造成的水泡，醫學歸類為外力磨擦造成，基本上是無菌性水泡，若水泡小於1公分不必治療，多休息後會自然痊癒，較大水泡，會疼痛，影響走動。可先用酒精消毒後，用乾淨針頭戳破，待水泡液流出後，擦抗生素藥膏並包?另一個不錯作法是貼人工皮。

針頭建議粗一點，至少十八號針頭，水泡液才流出順利。有人使用針線不夠粗，水泡依然存在。用針線引流並非不行，但針線未經消毒滅菌，不建議使用。他強調，預防勝於治療，走長路須選合腳鞋子，避免嚴重水泡產生。

房婧如說，去年走大甲媽，腳上起水泡，後經醫療站將水泡擠破，塗藥包紮，覺得水泡擠破後更痛。今年參加白沙屯媽進香， 穿2雙襪子束緊鞋帶，但在高溫潮濕氣候，持續行走還是免不了，有了去年經驗，因想繼續行進，沒敢去醫療站。

朋友讓她冰敷，後建議用針線穿過水泡，將線留在水泡內，組織液會隨線流出，擦面速力達母藥膏，預防感染，如法炮製，但水泡還是愈磨愈大，不禁懷疑，確定線要留在水泡內嗎？朋友氣不過，找了個證人，確認他的做法無誤。