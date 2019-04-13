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全台6處「農產加值打樣中心」今啟用 服務小農打樣免費

2019-04-13 11:45聯合報 記者周宗禎╱即時報導

農委會在所轄6個農業試驗改良場所設置「農產加值打樣中心」，今天上午各自啟用，臺南區農業改良場由場長鄭榮瑞與台南市長黃偉哲等揭牌，工作人員展示打樣中心加工產品。

臺南農改場「農產加值打樣中心」將協助雲嘉南地區農民運用在地農產原物料，以「食品良好衛生規範準則(GHP)」精神規劃加工平臺，提供初級農產加工技術輔導。

實際服務是讓有意願的農友親自實務操作，包括乾燥、碾製、焙炒及粉碎的實驗型加工設備打樣測試，例如：鳳梨果乾、芭樂果乾、薑黃粉、玄米茶、玉米棒棒和糙米脆餅等打樣方式，評估加值產品上市的品項、投資成本及設備選擇，並提供食品良好衛生規範及農產加工知識等相關資訊，作為有意申請農產加工場的參考。

鄭榮瑞表示，農委會推動農村六級產業化發展，近年來因有意願投入農產加值的農民人數增加，但普遍缺乏合適的加工環境、食品衛生安全觀念及加工設備操作等必要條件，因而分別於高雄、臺南、臺中、臺東、花蓮區農業改良場及農業試驗所，成立6處「農產加值打樣中心」。

鄭榮瑞指出，各中心提供服務可解決小農加工困境，穩定生產與銷售，促進農產加工產品產業化發展，為農民奠定二級產業發展的基礎，將生產、加工、販售一體化，能將市場規模擴大，同時增加農民收益，提升整體農業產值。

台南農改場表示，「臺南區農產加值打樣中心」歡迎有需求的農民，直接掃瞄專屬打樣中心服務QR-code提出申請或網路信箱：service@mail.tndais.gov.tw，將由中心專業人員提供農產加值各項服務。

連絡人：作物改良課 果樹研究室陳曉菁，電話06-5912901轉506。

農委會趕搭目前政府各單位投入直播風氣，各場以網路直播連線一同進行揭牌啟用儀式，不過疑因線路頻寬關係，不時出現畫面影音干擾延遲現象，直到完成揭牌以後才恢復正常，隨後陳吉仲透過連線說明相關計畫與步驟，宣示全面性協助在地農民農產品加工，創造產品價值，促進農產加工產品產業化發展。

台南農改場打樣中心今天啟用。記者周宗禎/攝影
台南農改場打樣中心今天啟用。記者周宗禎/攝影
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台南農改場打樣中心今天啟用， 相關設施將免費提供農民使用。記者周宗禎/攝影
台南農改場打樣中心今天啟用， 相關設施將免費提供農民使用。記者周宗禎/攝影
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台南農改場打樣中心今天啟用， 農民可以透過 QR Code線上詢問。記者周宗禎/...
台南農改場打樣中心今天啟用， 農民可以透過 QR Code線上詢問。記者周宗禎/攝影
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台南農改場打樣中心今天啟用， 展示許多未來可協助農民生產的產品。記者周宗禎/攝影
台南農改場打樣中心今天啟用， 展示許多未來可協助農民生產的產品。記者周宗禎/攝影
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農民臺南農委會

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