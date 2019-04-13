卡檨仔青小確幸 鹿草鄉公所封路開放採土芒

2019-04-13 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



一年一度卡檨仔青小確幸又來了。嘉義縣鹿草鄉公所今天上午協調警方封閉167縣道2公里路段，免費開放鄉民遊客，摘採路旁土芒果，滿足「卡檨仔青」樂趣，吸引民眾全家出動，各式採摘道具紛紛出籠，90歲老人及小朋友都來採，縣長翁章梁下場體驗採摘吃土芒果樂趣，氣氛熱鬧有趣。

每年此時鹿草土芒果盛產，今年暖冬土芒果青熟不一，167縣道兩旁土芒果樹結實纍纍，吸引大批民眾採果，回味童年採果樂趣，民眾採摘芒果青醃製成情人果，芒果青少又小顆，許多民眾反應「不夠打」。

芒果青可醃製成情人果，市面上搶手，採摘工具五花八門，有人用長竹竿綁網子，有人拿採收檳榔塑膠長竿，還有人切割寶特瓶製成環保採摘工具，綁在竹竿上，吸引翁章梁注意，稱讚有創意，許多民眾全家出動，父母忙採摘，孩子坐樹下撿，享受親子天倫樂，90歲嘉縣府退休陳姓老員工由家人陪同從雲林回來採摘。

167線道路旁成排數百棵芒果樹，屬於公所管理財產，過去將芒果統一標售由標得人採收，後來有鄉民不知情採摘挨告打官司，為免鄉民觸法困擾，公所免費開放民眾採果，路邊採芒果不僅是樂趣也是童年回憶，許多阿公阿嬤帶子孫摘芒果，分享酸甜芒果滋味，更甜美的是祖孫、親人採芒果美好回憶。