圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失
台灣獼猴近年保育有成，卻因數量太多、掠食農作，影響農民生計，傳出筍農捕捉潑猴，綁在竹林上「殺雞儆猴」。嘉義縣政府指出，防治獼猴危害農作，持續推動設置電圍網補助方案，農民可洽詢當地公所及農會申辦。但農民質疑，水果園可圍電網，山區竹林太廣、竹子太高，如何圍網、怎麼通電？
「不是怕猴吃，怕山區竹林消失！」阿里山鄉會總幹事劉家顯指出，水果、竹筍部分被吃、採收減少農民還可接受，地方農民更擔心，猴群大小竹筍通吃，讓竹筍來不及長大成竹子，政府若不研擬對策驅趕、防治猴害，再過幾年可能看不見青翠竹林。
嘉義縣阿里山區有農民種植孟宗竹林，日前慘遭猴群肆虐、啃食竹筍，造成嚴重農損，農民心痛不已；另有果農種植甜柿，一套袋就吸引猴子掠食，1萬顆被摘食近半，圍網、捕獸鋏、捕猴籠都無效。筍農疑不滿潑猴肆虐，日前捉1隻猴子綁在竹林警告，被質疑觸犯野生動物保育法。
嘉義縣農業處指出，農委會雖在年初公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，將台灣獼猴由保育類調整為一般類野生動物，但仍受野生動物保育法規範，不得任意獵捕、宰殺，目前處理獼猴危害農作，架設電圍網防治效果最佳。
農業處說明，每案設置經費，行政院農委會林務局出資一半、縣府及農民各4分之1，最高補助金4.5萬元，補助對象包括果樹、蔬菜、豆類、薯類及稻米，電圍網電流0.18安培，獼猴碰觸僅會受驚嚇及痛感、不會受傷，藉此可達到嚇阻效果。
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