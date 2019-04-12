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大甲媽祖駐駕西螺福興宮 信徒大排長龍換壓轎金

2019-04-12 22:07聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

大甲媽祖遶境隊伍今晚進入雲林縣西螺鎮，受到民眾熱情迎接，媽祖鑾轎晚上9點駐駕西螺福興宮，廟方展現地主之誼，以高空煙火相迎，大甲媽祖將於明天凌晨兩點起駕北返。

大甲媽祖鑾轎今天中午已進入西螺鎮遶境，所到之處皆受到信徒熱情迎接，一直到晚上9點才駐駕西螺福興宮。

福興宮周圍被信徒擠爆，換壓轎金求平安的信徒大排長龍，廟方表示，媽祖鑾轎將於凌晨2點起駕出發，繼續北返行程。

大甲媽祖鑾轎今晚駐駕西螺福興宮，信徒大排長龍換壓轎金。記者陳雅玲／攝影
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大甲媽祖鑾轎今晚駐駕西螺福興宮，信徒大排長龍換壓轎金。記者陳雅玲／攝影
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大甲媽祖鑾轎今晚駐駕西螺福興宮，信徒大排長龍換壓轎金。記者陳雅玲／攝影
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大甲媽祖遶境

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