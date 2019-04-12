「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



有「凌波仙子」之稱的台南市鳥水雉，即將進入繁殖期，水雉生態園區已可見成雙準備交配的水雉伴侶，水雉與菱角田相互依賴生存，曾經剩不到50隻，經過近20年保護復育後，去年調查有1284隻，園區主任李文珍說，往年4月中旬才是繁殖季，水雉換掉繁殖羽後，公水雉開始爭地盤築巢，母水雉如果看上眼，就會開始交配下蛋孵化下一代，今年似乎受到氣候炎熱影響，有水雉繁殖羽還沒換，就急著交配，但成功率不高，正密切觀查中。

水雉為農委會公告二級保育鳥類，因高鐵路線經過台南水雉重要棲息地，由高鐵租地在官田區成立佔地15公頃的水雉生態教育園區，由台南市鳥會經營，但面臨綠能業者在棲地周邊大量承租土地準備種電，讓保育團體大為緊張，擔心以往的保育成果將付諸流水。

李文珍的丈夫翁榮炫是前園區主任，也是國內最早投入水雉保育者之一，2014年因病去世，李文珍承接守護水雉的遺志。

李文珍說，水雉喜歡有浮葉性水生植物的地方，官田因百年來都種菱角，成了水雉數量最多的地區，但園區容納量約只有100多隻，多數是在附近的菱角田及魚塭地覓食，以往多次發生水雉誤食農藥中毒死亡，每年都要到附近農地巡視及勸導農民不要使用農藥，並協助安裝鷹眼及風扇等驅鳥裝置。

據了解，目前有超過5家的綠能業者在官田及周邊承租農地，且都是2公頃以下的小面積，以每分地4萬元承租，支持的農民說，因年紀大了無法耕作，種稻和菱角收入都不好，才決定出租；李文珍憂心會造成「棲地破碎」，不利水雉，且農地不種菱角改種電，官田百年來的文化地景及生態地景都會改變消失，在業者申請種電附近的廢棄魚塭，就看到很多水雉，「不知牠們未來何去何從？」