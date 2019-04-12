親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議會臨時會今天舉行鐵路高架化專題討論，議員們針對鐵路高架進度、北興街台鐵承租戶權益、拆遷補償等，與嘉義市府相關局處討論，嘉義市長黃敏惠表示，鐵路高架化一定會做，而且目前進度更是超前。

針對嘉義市區鐵路高架化，黃敏惠表示，鐵路高架化工程正如火如荼的進行中，每周都有進度報告，議會昨實地現勘，更了解整個工程的施工狀況，而她上任之後，採雙軌並行方式，一方面爭取地方自籌款下降。另外一方面，鐵路高架工程正積極進行中，沒有延宕、甚至超前，市府團隊會全力以赴，並且讓市民朋友更了解。

為讓鐵路高架周遭居民了解計畫，鐵道局和嘉義市政府從去年起舉辦6場說明會，市議員們不解為何北興街17名台鐵土地承租戶反映未接獲通知，嘉義市交通處長鄭君健說明，鐵道局將在下月份單獨針對17戶台鐵承租戶舉辦一次說明會，完整說明鐵路高架化的計畫、施工時程、拆遷補償辦法等等，讓承租戶了解。

另外市府也特別澄清，北興街台鐵土地拆遷，與國道轉運站可能將移往北興街無關，行政院在106年核定嘉義市區鐵路高架化計畫，計畫中嘉義車站區計劃範圍就是以台鐵的土地範圍來設定，絕對沒有為國道轉運站遷址而增加用地拆遷範圍一事。

嘉義市議會今天專題討論鐵路高架化，嘉義市長黃敏惠（右一）接受議員們質詢，她強調為...
嘉義市議會今天專題討論鐵路高架化，嘉義市長黃敏惠（右一）接受議員們質詢，她強調為了嘉義的發展，「只會快，絕對不會慢。」記者姜宜菁／攝影
分享

鐵路高架化台鐵黃敏惠鐵道

相關新聞

影／蘇貞昌嘉義縣發「大紅包」同意4億多補助

2019-04-12 12:47

雲林青農請命推銷農產品 柯文哲：會請北農洽談合作

2019-04-12 17:03

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00

南市辦職訓 要替毛小孩找工作

2019-04-11 23:49

結紮流浪狗 默默陪伴拍鳥人

2019-04-11 23:39

雲林古坑樟湖村 自來水來了

2019-04-11 23:32

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

影／空難搶救演習太逼真 民眾驚呼「發生蝦咪代誌」

2019-04-11 17:00

影／為毛小孩找頭路 台南首創為毛小孩職訓、就業輔導

2019-04-11 16:23

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

隨行遶境腰痠背痛起水泡 大林慈濟醫院設站守護信眾

2019-04-11 13:22

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

影／蘇貞昌嘉義縣發「大紅包」同意4億多補助

2019-04-12 12:47

金門宗教交流 1700人赴湄洲島

2019-04-12 00:05

黃花朵朵開 林口風鈴木搖曳「樂活」中

2019-04-11 20:13

淡水天元宮 櫻花終於開了

2019-04-11 23:22

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

高雄眷村美食 達人推薦這16家

2019-04-11 23:58

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

侯友宜五股對談9難題 爭經費不怕當「細漢」

2019-04-11 23:54

影／漁港改善工程美輪美奐 公廁內卻「大雨下不停」

2019-04-11 19:59

台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03

嘉義新港10萬人祝壽後 大甲媽回鑾北上

2019-04-11 23:11

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

新竹縣桐花祭 關西古橋結合光雕秀浪漫登場

2019-04-12 09:15

影／柯文哲大甲媽繞境行程 新港題字找回良心莫忘初衷

2019-04-12 10:13

「與惡」劇景夯 新北水湳洞吸引朝聖

2019-04-12 00:02

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:47

2019高雄愛河龍舟賽全新27艘強勢登場 總獎金150萬

2019-04-12 11:53

等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

高雄製造發光！塩埕區長、44隻石獅子入選國際影展

2019-04-12 10:22

18~40歲桃園春遊 最高補助1千5

2019-04-11 23:35

大湖案受阻 林義守：不會重新送件

2019-04-11 23:16

北市國中小教室全面裝冷氣 柯文哲承諾3年內完成

2019-04-11 19:48

民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00

銀合歡攻占恆春半島危生態 林管處祭「法寶」奪回失土

2019-04-12 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top