嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市議會臨時會今天舉行鐵路高架化專題討論，議員們針對鐵路高架進度、北興街台鐵承租戶權益、拆遷補償等，與嘉義市府相關局處討論，嘉義市長黃敏惠表示，鐵路高架化一定會做，而且目前進度更是超前。

針對嘉義市區鐵路高架化，黃敏惠表示，鐵路高架化工程正如火如荼的進行中，每周都有進度報告，議會昨實地現勘，更了解整個工程的施工狀況，而她上任之後，採雙軌並行方式，一方面爭取地方自籌款下降。另外一方面，鐵路高架工程正積極進行中，沒有延宕、甚至超前，市府團隊會全力以赴，並且讓市民朋友更了解。

為讓鐵路高架周遭居民了解計畫，鐵道局和嘉義市政府從去年起舉辦6場說明會，市議員們不解為何北興街17名台鐵土地承租戶反映未接獲通知，嘉義市交通處長鄭君健說明，鐵道局將在下月份單獨針對17戶台鐵承租戶舉辦一次說明會，完整說明鐵路高架化的計畫、施工時程、拆遷補償辦法等等，讓承租戶了解。