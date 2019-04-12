國有地租戶別讓權益睡著了 國產署換約服務到家

2019-04-12 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣國有土地今年租約到期戶合計約2700戶，國有財產署中區分署雲林辦事處考量部分偏鄉交通不便或承租人年邁，為免承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約進而影響農保等資格，雲林辦事處組成行動辦公室「服務到家」到雲林縣各區域駐點換約，歡迎大家握機會到指定地點辦理。

國有財產署行動辦公室據點服務首場在北港鎮公所登場，受理對象為北港、元長、水林、褒忠4鄉鎮約300戶的承租戶，雲林辦事處已先行書面通知承租戶於指定的時間來公所辦理換約，承租人只要帶齊身分證、屆期租金繳費完成收據、原租約書正本及原租約章，由服務人員確認資料、影印證件，即可當場領取新租約書，方便又省時。

今天前往申辦的租戶說，過去常因沒注意租約到期而險遭停止租約，如今國有財產局「大房東」能主動來換約，的確方便許多，尤其對許多獨居老人家，多半不識字，或行動不便，如此一來就不會因而落得遭受「無家可居」的困擾。