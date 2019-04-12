親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

國有地租戶別讓權益睡著了 國產署換約服務到家

2019-04-12 17:18聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣國有土地今年租約到期戶合計約2700戶，國有財產署中區分署雲林辦事處考量部分偏鄉交通不便或承租人年邁，為免承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約進而影響農保等資格，雲林辦事處組成行動辦公室「服務到家」到雲林縣各區域駐點換約，歡迎大家握機會到指定地點辦理。

國有財產署行動辦公室據點服務首場在北港鎮公所登場，受理對象為北港、元長、水林、褒忠4鄉鎮約300戶的承租戶，雲林辦事處已先行書面通知承租戶於指定的時間來公所辦理換約，承租人只要帶齊身分證、屆期租金繳費完成收據、原租約書正本及原租約章，由服務人員確認資料、影印證件，即可當場領取新租約書，方便又省時。

今天前往申辦的租戶說，過去常因沒注意租約到期而險遭停止租約，如今國有財產局「大房東」能主動來換約，的確方便許多，尤其對許多獨居老人家，多半不識字，或行動不便，如此一來就不會因而落得遭受「無家可居」的困擾。

雲林辦事處另排定5月28、30、31日於虎尾鎮多功能服務中心、6月18、19、20日於口湖鄉公所舉辦駐點服務，其他鄉鎮陸續規劃中，請有需求的民眾把握機會，如遇有任何疑問，歡迎撥打（05）5323295分機201、202、206與雲林辦事處聯繫。

國有財產署雲林辦事處為免國有地承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約，組成行動辦公...
國有財產署雲林辦事處為免國有地承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約，組成行動辦公室「服務到家」，讓民眾就近換約。記者蔡維斌／攝影
分享
國有財產署雲林辦事處為免國有地承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約，組成行動辦公...
國有財產署雲林辦事處為免國有地承租人舟車勞頓，或忘記換約被終止租約，組成行動辦公室「服務到家」，讓民眾就近換約。記者蔡維斌／攝影
分享
就近完成換約的民眾顯得開心。記者蔡維斌／攝影
就近完成換約的民眾顯得開心。記者蔡維斌／攝影
分享

承租人北港

相關新聞

雲林青農請命推銷農產品 柯文哲：會請北農洽談合作

2019-04-12 17:03

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00

南市辦職訓 要替毛小孩找工作

2019-04-11 23:49

結紮流浪狗 默默陪伴拍鳥人

2019-04-11 23:39

雲林古坑樟湖村 自來水來了

2019-04-11 23:32

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

影／空難搶救演習太逼真 民眾驚呼「發生蝦咪代誌」

2019-04-11 17:00

影／為毛小孩找頭路 台南首創為毛小孩職訓、就業輔導

2019-04-11 16:23

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

隨行遶境腰痠背痛起水泡 大林慈濟醫院設站守護信眾

2019-04-11 13:22

義竹鄉鴿笭文化季登場 翁章梁返鄉掀鴿籠放飛

2019-04-11 13:08

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

基隆中和路2線變3線道不堵了 喊10多年拓寬終完成

2019-04-11 17:38

嘉義鹿草封路免費打芒果 有趣還有助行的安全

2019-04-11 18:58

大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

台中「和平統一」遊行印警車開道遭抗議 申請人更正

2019-04-11 17:47

金門宗教交流 1700人赴湄洲島

2019-04-12 00:05

台東天空夢幻「高積雲」 民眾、氣象站員工：美極了

2019-04-11 17:33

影／蘇貞昌嘉義縣發「大紅包」同意4億多補助

2019-04-12 12:47

黃花朵朵開 林口風鈴木搖曳「樂活」中

2019-04-11 20:13

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

淡水天元宮 櫻花終於開了

2019-04-11 23:22

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

高雄眷村美食 達人推薦這16家

2019-04-11 23:58

侯友宜五股對談9難題 爭經費不怕當「細漢」

2019-04-11 23:54

他捐服務車背後有洋蔥 讓亡母的愛持續守護偏鄉

2019-04-11 19:04

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

影／漁港改善工程美輪美奐 公廁內卻「大雨下不停」

2019-04-11 19:59

台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

嘉義新港10萬人祝壽後 大甲媽回鑾北上

2019-04-11 23:11

影／柯文哲大甲媽繞境行程 新港題字找回良心莫忘初衷

2019-04-12 10:13

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

「與惡」劇景夯 新北水湳洞吸引朝聖

2019-04-12 00:02

新竹縣桐花祭 關西古橋結合光雕秀浪漫登場

2019-04-12 09:15

台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:47

2019高雄愛河龍舟賽全新27艘強勢登場 總獎金150萬

2019-04-12 11:53

等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10

北市國中小教室全面裝冷氣 柯文哲承諾3年內完成

2019-04-11 19:48

大湖案受阻 林義守：不會重新送件

2019-04-11 23:16

18~40歲桃園春遊 最高補助1千5

2019-04-11 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top