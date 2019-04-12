雲林青農請命推銷農產品 柯文哲：會請北農洽談合作

2019-04-12 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天騎單車繼續他的媽祖遶境還願之旅，稍早在雲林虎尾中正國小前廣場休息，有在地青年農民向柯請願協助銷售農產品，柯當下也允諾，會請台北農產運銷公司直接與地方洽談，來幫農民推廣農產品。

柯文哲在休息時表示，大甲媽祖遶境對他的一生改變很大，以前當醫師很少看見太陽，天還沒亮就在醫院看診，直到三更半夜才回家，可說是跟社會隔離，大甲媽祖遶境讓他有機會感受到台灣最基層的生命力，感受台灣人的熱情與虔誠，在行走中也把自己過去傲慢、偏見洗掉。

他表示，身為台灣人有3件事情要做，第一是去爬玉山，玉山是台灣第一高峰，身為台灣人一定要去爬一次；第二是腳踏車環島一次，騎腳踏車環島不像走路那麼累，也不像開車走馬看花，環島之後會對台灣有不同的感情。

第三就是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香，有一句話說「如果要走的快，要一個人；如果要走得遠，要大家一起走」，2014年他第一次參加媽祖遶境，深刻感受地方虔誠，十萬人護駕遶境帶給他不同經歷，在行走過程中更能體會什麼是謙卑。

柯文哲說，去年大選之前他有去參拜大甲媽祖，當時發願若順利連任，要再參加一次媽祖遶境，所以這次對他來說是還願之旅，雖然這次走完起水泡，但能走的地方他還是會盡量走，期望跟著大家感受民眾熱情。

隨後有雲林在地青年農民向柯請命，他們說，很多年輕人回家務農很辛苦，能夠讓他們願意堅持下去，背後一定要有支撐，因此向柯市長請命請北農公司幫忙，期望打造一個雲林專屬區域，讓雲林農產品在大台北銷售。