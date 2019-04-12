臺南優質農業推廣協會成立 產官學合推優質農產
台南市有許多旅外青年有心返鄉從事農業，生產健康優質農產，卻苦無通路行銷。台南應用科大創新育成中心與農委會水保局台南分局、台南市政府農業局等產、官、學資源整合與農民合作，
今天成立臺南市優質農業推廣協會，整合連結產、官、學、研、社，提供消費者安心健康農，推動台南市優質農業，協助青年返鄉投入農產業發展。
協會今天舉行成立大會及第一次會員大會。理事長林健祐表示，協會將致力提供相關教育訓練、技術推廣、多元化產業行銷與推動地方創生。主要任務有國內外農業資訊與相關技術成果訊息蒐集、發布、整合與應用；推廣台南市優質農產品生產、生活、生態六級化產業發展與行銷；政府相關認證制度推動與輔導，建立農業永續發展生態系統等。
林健祐指出，協會主要成員多為返鄉青農，回到家鄉的土地，從事有機農業、友善耕作、自然農法的青年在地小農。成立協會法人組織後，會員間能有更多密切交流合作的機會，將更能匯集青農的力量，在農業文化、食農教育、在地食材與優質農特產品推廣，注入新的活力與思維，提升消費者的認知與認同。
協會將持續推動優質農業相關各項人力培育與訓練活動，協助在地小農轉型升級，共同推動地方創生。並結合台南應用科技大學「臺南農安樂活好食在」社會責任實踐計畫，建構在地食材安心體系，以文創加值安心品牌設計，協助小農進行個別及共同品牌規劃、設計與網路行銷推廣，「促進臺南農業安心永續生態系統發展，營造農民安心栽種、市民安心食材、青年安心洄游、農業安心台南的永續生態體系，打造臺南農產業永續發展新典範」。
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