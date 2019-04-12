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影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02聯合報 記者卜敏正╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天中午到嘉義縣鹿草鄉視察時大發紅包，對嘉義縣長翁章提出各項補助申請，蘇大方表示「來嘉義有帶紅包」，社區活動中心修繕1億7千餘萬他同意補助，道路修繕需2億5千萬要用統籌分配款必須等年底，但原則上他都答應、會幫忙找錢，蘇貞昌風趣發言、熱情發紅包，讓現場掌聲、笑聲不斷。

蘇貞昌今天中午11時許，到達嘉義縣鹿草鄉三角村活動中心，先逐一向長輩問候，還不忘與村民閒聊、示範他的招牌口號「我是蘇貞昌、衝衝衝！」讓村民笑得合不攏嘴，稱讚蘇「很熱情」，蘇貞昌還不忘提醒「我是本尊喔」，才進入開天宮上香祈福，並聽取縣府簡報。

嘉義縣府社會局提出縣內265座社區活動中心，73座屋齡超過30年、急需改善金額約1億7900萬；建設處也提出縣內52村落道路破損嚴重，急需2億5000萬元，都爭取中央補助，蘇貞昌也在談笑聲中立即回應，「來嘉義有帶紅包」，現場立即響起一片掌聲。

蘇貞昌指出，他相信翁章梁能力，老舊社區活動中心急需改善金額約1億7900萬，他一定會想辦發籌錢，縣府也要依規定取得相關同意書、提申請，中央才能依法補助。

「來嘉義賀喜不能空手到！」蘇貞昌說，去年前瞻嘉義縣就拿了許多補助，但翁章梁當選他到嘉義不能空手到，村里道路修繕2億5000萬元要透過統籌分配款、必須等到年底，但他會記得這個數字、一定會努力，翁章梁也開心感謝表示「了解院長意思！」

行政院長蘇貞昌在老人食堂，向長輩宣布同意嘉義縣多項補助。記者卜敏正／攝影
行政院長蘇貞昌在老人食堂，向長輩宣布同意嘉義縣多項補助。記者卜敏正／攝影
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行政院長蘇貞昌致贈鹿草開天宮香油錢。記者卜敏正／攝影
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蘇貞昌聽取嘉義縣府簡報。記者卜敏正／攝影
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行政院長蘇貞昌進入鹿草開天宮上香祈福。記者卜敏正／攝影
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行政院長蘇貞昌表示，地方財政困難他最能體會，今天到嘉義縣「有帶紅包」。記者卜敏正...
行政院長蘇貞昌表示，地方財政困難他最能體會，今天到嘉義縣「有帶紅包」。記者卜敏正／攝影
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蘇貞昌表示，地方財政困難他最能體會，今天到嘉義縣「有帶紅包」沒有空手到。記者卜敏...
蘇貞昌表示，地方財政困難他最能體會，今天到嘉義縣「有帶紅包」沒有空手到。記者卜敏正／攝影
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蘇貞昌紅包翁章梁

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