影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天中午到嘉義縣鹿草鄉視察時大發紅包，對嘉義縣長翁章提出各項補助申請，蘇大方表示「來嘉義有帶紅包」，社區活動中心修繕1億7千餘萬他同意補助，道路修繕需2億5千萬要用統籌分配款必須等年底，但原則上他都答應、會幫忙找錢，蘇貞昌風趣發言、熱情發紅包，讓現場掌聲、笑聲不斷。

蘇貞昌今天中午11時許，到達嘉義縣鹿草鄉三角村活動中心，先逐一向長輩問候，還不忘與村民閒聊、示範他的招牌口號「我是蘇貞昌、衝衝衝！」讓村民笑得合不攏嘴，稱讚蘇「很熱情」，蘇貞昌還不忘提醒「我是本尊喔」，才進入開天宮上香祈福，並聽取縣府簡報。

嘉義縣府社會局提出縣內265座社區活動中心，73座屋齡超過30年、急需改善金額約1億7900萬；建設處也提出縣內52村落道路破損嚴重，急需2億5000萬元，都爭取中央補助，蘇貞昌也在談笑聲中立即回應，「來嘉義有帶紅包」，現場立即響起一片掌聲。

蘇貞昌指出，他相信翁章梁能力，老舊社區活動中心急需改善金額約1億7900萬，他一定會想辦發籌錢，縣府也要依規定取得相關同意書、提申請，中央才能依法補助。