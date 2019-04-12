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中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31聯合報 記者周宗禎╱即時報導

中山高永康交流道聯絡道永安路天天塞車。記者周宗禎/攝影
中山高永康交流道聯絡道永安路天天塞車。記者周宗禎/攝影
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台南永康交流道北安路拓寬今天動土，配合國道1號永康交流道聯絡道等工程，可減緩永康交流道台1線周遭道路「每天必塞」困境。營建署規劃聯絡道南起永安路中正北路台1線路口，沿安南區生活圈4-11都市計畫道路向北行，經永安橋跨越鹽水溪後，止於長和路北外環道路路口，全長1.48公里，預計民國111年完工。主持動土的內政部長徐國勇表示，拓寬後將打通台南任督二脈， 台南經濟會更好。

徐國勇今天到永安路旁主持「國道1號永康交流道聯絡道工程等3案合併動土典禮」，他表示， 台南市的立委下屆增加一席，地方的聲音更出得來，營建署長又出身台南，中央會全力協助台南交通建設，希望帶來更多就業機會，讓台南經濟更有發展。

營建署長吳欣修指出，安南區與永康區是台南人口成長最快速的兩區，安南區和順、總頭竂、新吉與台南科技等4座工業區，工業區大批車輛以永安路、永康交流道為運輸道路；許多民眾又以長和路堤防道路經永安路通往台1線，永安路尖峰時段易交通壅塞。

他說，永安路現20公尺寬，配合鹽行國中區段徵收案，將瓶頸路段永安路拓寬為40公尺，沿途2座橋梁也將一併拓寬。未來搭配已動工的台南都會區北外環道路工程，將可協助解決永康交流道附近交通壅塞。

市長黃偉哲說，這項工程對永康交流道附近的交通狀況有很大幫助，希望能如期、如質完工，能越快完工越好。

徐國勇則表示，永康交流道聯絡道環線通車後，永康交流道下國道車輛可利用環線進入安南區，有效分散永康交流道車潮；同時還改善各工業區交通，提升鄰近生活圈機能及促進地方整體觀光品質，中央全力支持台南交通建設，希望協助台南帶來更多就業機會，讓經濟更發展。

中山高永康交流道聯絡道工程動土，完工後可望減少塞車。記者周宗禎/攝影
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中山高永康交流道聯絡道工程動土，完工後可望減少塞車。記者周宗禎/攝影
中山高永康交流道聯絡道工程動土，完工後可望減少塞車。記者周宗禎/攝影
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中山高永康交流道聯絡道工程動土，完工後可望減少塞車。記者周宗禎/攝影
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徐國勇國道

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