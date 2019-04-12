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民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣警察局民雄分局新增2個路段設置移動式測速照相，分別在新港鄉159線8.7公里及新港鄉157線16.8公里處實施，防範交通事故，警方也籲請民眾減速慢行。

另民雄分局在容易發生交通事故路段的民雄鄉台1線與頭橋工業路口、台1線與埤角路口、164線與79線（福懋加油站）、106線（大學路）與正大路、大林鎮中正路與民生路（榮林陸橋）、南華路（南華大學） 新港鄉159線與中洋路口、164線與大潭路口、溪口鄉溪民路與成功路口等處，加強執行交通稽查勤務，取締重大交通違規。

新港鄉159線8.7公里處新設移動式測速照相。記者謝恩得／翻攝
新港鄉159線8.7公里處新設移動式測速照相。記者謝恩得／翻攝
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新港鄉157線16.8公里處新設移動式測速照相。記者謝恩得／翻攝
新港鄉157線16.8公里處新設移動式測速照相。記者謝恩得／翻攝
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警察加油站南華大學

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