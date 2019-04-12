民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣警察局民雄分局新增2個路段設置移動式測速照相，分別在新港鄉159線8.7公里及新港鄉157線16.8公里處實施，防範交通事故，警方也籲請民眾減速慢行。