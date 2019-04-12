永康交流道聯絡道動土 徐國勇：助台南發展

2019-04-12 11:24 中央社 台南12日電



徐國勇今天到台南主持工程動土儀式，受訪時一再強調，台灣不容「侵門踏戶」。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇今天到台南市主持「國道1號永康交流道聯絡道工程等3案合併動土典禮」。他說，中央全力協助台南市的交通建設，希望帶來更多就業機會，讓經濟更發展。

徐國勇致詞表示，永康交流道聯絡道環線通車後，由永康交流道下高速公路的車輛可利用環線進入安南區，有效分散永康交流道車潮；同時還能方便各工業區的交通，提升鄰近生活圈機能及促進地方整體觀光品質。

他說，中央全力支持台南市各項建設，希望協助台南恢復台灣最早發展都市的光景；並與國際結合，帶來更多就業機會，讓經濟更發展。

出席動土典禮的台南市長黃偉哲說，這項工程對永康交流道附近的交通狀況有很大幫助，希望能如期、如質完工，最好能提早一些。

內政部營建署長吳欣修受訪時表示，安南區與永康區人口成長快速，安南區內有4座主要工業區，許多工業區車輛以永安路為通往永康交流道的運輸道路；加上民眾賴以長和路1段1巷的堤防道路做為通往台1線的替代道路，因此永安路在尖峰時段易出現交通壅塞。

吳欣修指出，國道1號永康交流道聯絡道等3案合併工程，南起永安路中正北路（台1線）路口，沿安南區生活圈4-11都市計畫道路向北行，經永安橋跨越鹽水溪後，止於長和路北外環道路（長和路1段1巷）路口，全長約1.48公里，預計民國111年完工。

他說，道路現況為20公尺寬，配合鹽行國中區段徵收案，將瓶頸路段永安路拓寬為40公尺，沿途2座橋梁也將一併拓寬。未來搭配已動工的台南都會區北外環道路工程，將可協助解決永康交流道附近交通壅塞情況。