保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



張桂英從保母變成媽媽，愛護養女的成長。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

「女兒終於有身分證了!」張桂英11年前當保母照顧8個月大的小恩，其父母後來卻避不見面。張桂英從此認養下來，但小恩沒有國籍差點變成人球，沒健保，也無法上學，透過各方貴人幫忙，四處求助，最近終於等到內政部核發的「歸化國籍許可證書」。

小恩的媽媽是越南人，嫁來台灣後，卻和不明男子生下小恩，在小恩8個月大時，交給張桂英照顧，但僅交第一個月的保母費，後來即離婚，並因居留逾期被遣返回越南，對小孩亦不曾聞問。

張桂英向警方求助，案件轉到移民署嘉義縣專勤隊，由於法令規定無法解套，求助縣府和立委等也都等不到進一步消息，但張桂英仍不放棄，繼續四處求助，透過縣議員林于玲、立委吳春琴等人的奔走，後來法令鬆綁，並專案處理，最近終於獲得內政部核發的「歸化國籍許可證書」，可望取得中華民國身分證。

10餘年前張桂英的經濟不好、工作不順，仍決定要當小恩的「媽媽」，曾有親友建議把小恩送給孤兒院或社會局，但張女一家人都不捨，「心會嘸甘」。小恩的功課也不用媽媽操心，小學常是班上前三名。

小恩知道媽媽努力為她申請身分證，她不知道這個證件有何重要性，對她來說重要的是能與媽媽和哥哥、姊姊在一起」就好。