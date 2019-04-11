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台南第2場捷運說明會今登場 部分市民擔心成行動蚊子館

2019-04-11 20:03聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市到底要不要蓋捷運？交通局為與地方溝通，今晚在台南市東區舉辦第二場捷運說明會，逾百位民眾到場聽取市府相關簡報，居民對於興建捷運褒貶不一，有人支持「現在不蓋、何時才能搭到捷運」，有人則擔心未來捷運恐怕變成「行動蚊子館」，沒人要搭。

交通局長林炎成表示，民眾意見都有聽見，但有些誤會產生，台南蓋捷運是為了軌道百年的運輸，運輸系統也採適合台南的模式，發揮最高的經濟效益，不是錢坑。

陳姓市民表示，賺不賺錢並不是評估興建大眾運輸的指標，捷運可以減少車禍發生，唯有經過評估才能蓋捷運，希望大家都同意。蘇姓市民說，不反對捷運，但對於現在市府規劃的狀況不滿意，台南路小，是不是要都更？而且蓋捷運就是個錢坑，會造成債留子孫的問題，應該要擘畫適合台南自己的捷運。

「捷運就是行動蚊子館！」趙姓市民認為，每個人都在跌倒，台南市也在跟著跌倒嗎？捷運就如行動蚊子館，市府一直跟大家說需要捷運，但規畫的優先路線不切合人民需要。

林炎成表示，捷運的研究評估需歷經可行性研究、綜合規劃、基本設計及細部設計等階段，若再考慮施工，一條捷運路線要通車營運，初步估計至少都要10年以上，台南捷運優先路網包含第一期藍線、綠線、第一期藍線延伸線及紅線，第一期藍線延伸線可行性研究業經行政院定案，準備進行綜合規劃，綠線刻正進行可行性研究，第一期藍線延伸線及紅線將準備進行可行性研究，都是屬於起步階段，尚未定案，台南市政府會持續聽取民意，並爭取支持。

林炎成說，第一期藍線屬多功能服務路線，連接永康及東區商業精華區，沿線人口密集，鄰近奇美醫院、平實營區、文化中心及巴克禮公園，提供優質大眾運輸；第一期藍線捷運服務範圍包含永康、東區及仁德區，可滿足商業活動及通勤，大大減少道路負荷，疏解交通壅塞狀況。

捷運工程處長秦繼孔指出，台南捷運以務實運量做好確實財務規劃，除投資成本大為節省外，每年營運收入皆大於支出，不需補貼，就各縣市捷運初步評估資料比較，台南第一期藍線總經費197億元，台南市出資84億元，約42％，出資最省，且在經濟層面，桃園棕線投資報酬率與台南藍線相當，高雄黃線經費是台南藍線7倍、獲益只是3倍，岡山路竹二階經費是台南藍線1.38倍，獲益只是85%，「台南捷運經濟效益最高，不是錢坑」。

台南市交通局今晚在東區舉辦第二場捷運說明會。記者鄭維真／攝影
台南市交通局今晚在東區舉辦第二場捷運說明會。記者鄭維真／攝影
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捷運蚊子館

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