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台南先進運輸系統說明會 爭取市民支持捷運

2019-04-11 20:18中央社 台南11日電

台南市捷運工程處今天晚間在東區公所舉辦先進運輸系統（捷運）規劃分區說明會，台南市交通局長林炎成說，除了爭取民眾支持，市民在會中提出的意見也會納入規劃參考。

台南市捷運工程處已於3月27日在永康區辦理第一場說明會，今天起至22日再於東區等7個行政區辦理分區說明會，並透過網路進行直播，讓不能到場的市民也能上網觀看。今晚在東區的說明會，吸引不少關心台南市交通建設的市民到場。

林炎成受訪時表示，捷運的研究評估，需歷經可行性研究、綜合規劃、基本設計及細部設計等階段。若再考慮施工，一條捷運路線要通車營運，初步估計至少要10年以上。

他說，台南捷運優先路網包含第一期藍線、綠線、第一期藍線延伸線及紅線。第一期藍線可行性研究已經行政院定案，準備進行綜合規劃。綠線正進行可行性研究，第一期藍線延伸線及紅線將準備進行可行性研究，都是屬於起步階段，尚未定案。台南市政府持續聽取民意，並爭取支持。

林炎成說，第一期藍線屬多功能服務路線，連接永康區及東區商業精華區；沿線人口密集，鄰近奇美醫院、平實營區、文化中心及巴克禮公園，提供優質大眾運輸，可滿足商業活動及通勤，大大減少道路負荷，疏解交通壅塞狀況。

台南市捷運工程處處長秦繼孔指出，台南捷運以務實運量做好確實財務規劃，除投資成本大為節省外，每年營運收入可大於支出，不需補貼。就各縣市捷運初步評估資料比較，台南第一期藍線總經費為新台幣197億元，台南市出資84億元（約42%），出資最省；且在經濟層面，投資報酬率與桃園棕線相當，捷運經濟效益高，不會是所謂的錢坑。

捷運

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