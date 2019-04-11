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去中執會沒接轎大甲媽 翁章梁：民進黨沒分裂本錢

2019-04-11 19:23中央社 嘉義縣11日電

嘉義縣長翁章梁昨日因參加民進黨中執會，未接轎大甲媽。他今天受訪表示，民進黨沒分裂的本錢，最重要是贏得明年總統大選，延後總統初選時程是大家發揮高度智慧做出的決定。

翁章梁昨天下午前往民進黨中央黨部參加中執會，由於與大甲媽祖遶境進香抵達嘉義縣的時間「強碰」，因此翁章梁未前往雲林、嘉義交界的崙仔大橋迎接大甲媽祖。

翁章梁今天受訪表示，民進黨不是只有黨內初選而已，最重要的是要贏得2020年總統大選，因此民進黨沒有分裂的本錢，延後總統初選時程，「是大家發揮高度智慧做出的決定」。

他說，昨天中執會會議一開始，確實有一些不同意見的討論，有人主張延期，也有人主張不延期；不管延不延期，大家都認同總統黨內初選照常進行，也沒有人表示反對意見。

翁章梁指出，經過中場休息討論後，認為最好的方式就是在立委初選作業完成後才進行初選，至於什麼時候舉行等細節，將交由中常會議決。

他說，這項議案是由中央黨部組織部站在初選時程思考角度提案建議，不是5人協調小組或各派系所提出，因此立委初選作業完成後再舉辦總統初選是大家共同的決議。

翁章梁表示，會中也針對全民調究竟採互比或對比方式進行討論，互比方式最大的問題在於可能給予敵對政黨見縫插針、操作的空間，多數人較傾向採對比方式進行。

翁章梁民進黨大甲媽祖

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