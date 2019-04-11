影／空難搶救演習太逼真 民眾驚呼「發生蝦咪代誌」

2019-04-11 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



碰！碰！巨響後，台南市安平區安億停車場竄出火煙，消防及救護人車鳴笛聲不斷，連空勤總隊直升機都來了，台南市民安5號演習下午在安億停車場實兵演練，首次將空難事件應變處置納入其中，過程太過逼真，路過小朋友牽著父母的手驚呼「發生什麼事？」，父母安慰說「演習啦！」。

台南市民安5號演習，上午在安平區安平國中舉行兵棋推演，下午在安平區公所進行避難收容處所開設，及安億公有停車場及安平運河進行實兵演練，中央統裁官由行政院動員會報海軍常務次長蕭維民中將擔任，並由台南市長黃偉哲擔任指揮官。

演習以風、水災、重大交通事故及複合式災害類型為情境發想，兵棋推演分別是重大交通事故空難及載客小船事故應變處置作為；風災害預警機制與應急整備；土石流紅色警戒、淹水一級警戒及防災告警系統發布；毒性化學物質外洩、輻射汙染、道路塌陷；災後復原重建作為等5個特別狀況，33個演練狀況，達1個半小時。

鑑於2014年7月23日晚間7時復興航空在澎湖及2015年2月4日上午10時55分復興航空在基隆河上都發生空難事件，這次演練首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難處理，從飛機落地偏離跑道，衝出場外，機身受損嚴重引起火災，冒出濃煙，機組長85人逃生再到現場大量傷病患緊急醫療救護及搶救，過程逼真。同時，台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車，另奇美實業公司出動台灣第1台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，兼具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能，參與演練。