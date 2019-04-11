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台南台江文化中心將開幕 盼成藝文創作基地

2019-04-11 17:06中央社 台南11日電

台南市台江文化中心經過3個月的試營運後，將於4月13日正式開幕，並展開為期2個多月的開幕季活動。台南市文化局長葉澤山表示，盼讓台江文化中心成為重要藝文創作培育基地。

台江文化中心硬體設備於2018年底完工後，今年1月至3月進行試營運，蒐集各界的使用意見，並進行空間及設備改善。

葉澤山今天受訪時表示，台江文化中心從硬體規劃、建設至開館營運，一直以開放公民參與為主軸，納入官方、地方、學者、文化藝術人士等各方意見，從中尋求最契合的營運模式。

葉澤山表示，在硬體籌備興建的同時，也同步展開藝文人口培養的經營。連續12年「大廟興學」，使廟堂成為學習的殿堂；而辦理9年的「台江文化季」，融入劇場美學、地方社團、學校展演等，逐步涵養地方人文素養。

他說，13日開幕儀式後，4到6月的台江文化中心開幕季系列活動中，將延續台江流域文化治理的根基及未來推動文化軟體建設的底蘊，打造在地共同參與文化學習的平台，安排表演藝術團隊與觀眾對話。

葉澤山指出，台江文化中心的開幕大戲安排以在地故事為腳本，由「台南人劇團」及「阿伯樂戲工場」專業劇團演員，與在地素人共同產製的創作作品「海江湧—咱的日子」。將自4月19日起至28日，在台江文化中心連演10場。

他說，台江文化中心的啟動是公民參與精神的第一哩路，未來在台江文化中心不只是看表演、閱讀、學習，更將以在地文化為本，社區居民為主體，融合藝術人才資源，讓台江文化中心成為台南市重要藝文創作培育基地。

台江文創

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