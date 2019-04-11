親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融打擊率全隊最高 再戰軟銀值得期待

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

台南永康新化保生大帝廟「保生盃」健走 14日登場

2019-04-11 16:45聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南永康保生宮與新化保生大帝廟5年來攜手，每年3月合辦「保生盃」健走，打出口碑今年有4000人報名，成為永康、新化地方盛事，主辦單位今年還配合舉辦「飽聲」音樂節邀請樂團與饒舌歌手演出，希望吸引更多年輕人參與接觸宗教信仰的文化。

身兼新化保生大帝廟主委的台南市議員林志聰表示，保生盃健走連年舉辦累積人氣，民間有「三月迎媽祖」習俗，希望未來永康新化也能養成「三月瘋保生大帝公」風氣，宗教文化不單是抬神轎遊街，也可以發揚健康文化活動。

永康保生宮主委林炎森說，廟方每年在農曆3月15日是保生大帝聖誕祭典前，規劃一系列文化祭典活動，都有大批信徒民眾參與，除了全長8公里的保生盃健走，還有園遊會、摸彩，頭獎現金紅包8888元。

保生宮總幹事梁德民表示，今年邀請隨性樂團、脆弱少女組、雷擊等樂團與榕幫、庫克街、國蛋、柯蕭等饒舌樂團13日下午3點到晚上10點在廟埕演出，以音樂節方式鼓勵年輕人參與認識宗教文化。

保生盃健走往來永康保生宮、新化保生大帝廟全程8公里，14日上午6點出發，報名費200元參加者贈送紀念T恤、毛巾及園遊券等禮物，還可參加摸彩有300份獎品。

台南永康保生宮與新化保生大帝廟合辦「保生盃」健走。記者周宗禎/攝影。
台南永康保生宮與新化保生大帝廟合辦「保生盃」健走。記者周宗禎/攝影。
分享

健走樂團神轎

相關新聞

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

隨行遶境腰痠背痛起水泡 大林慈濟醫院設站守護信眾

2019-04-11 13:22

義竹鄉鴿笭文化季登場 翁章梁返鄉掀鴿籠放飛

2019-04-11 13:08

六輕氣爆案 立委質疑：石化管線竟無法定使用年限

2019-04-11 11:27

影／六輕氣爆後 水試所首次採樣周邊養殖戶水質無異常

2019-04-11 10:16

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

黃敏惠 邀味全龍主場來嘉

2019-04-10 23:47

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34

大甲媽來了新港食安大稽查 竟有商店賣逾期食品遭下架

2019-04-10 17:41

影／北上開中執會 嘉縣迎媽祖翁章梁缺席

2019-04-10 15:02

台塑六輕氣爆案 雲林縣長張麗善：不滿未報告真相

2019-04-10 14:23

知名老店每天限量 與公報社合推經文煎餅

2019-04-10 13:37

人口老化全台第二高 雲林縣啟動智慧照護

2019-04-10 13:08

368台灣遊學團叫好叫座從社大課程變社團

2019-04-10 12:00

落實緊急救護人員訓驗 台南市1年救回392名OHCA患者

2019-04-10 11:14

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖明抵北港 蔡英文是首位恭迎聖駕總統

2019-04-10 19:48

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所 網友說：超安全！

2019-04-10 21:28

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

宜蘭頭城鎮長怒了要罰縣長 縣府震驚火速清除廢棄物

2019-04-10 21:15

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

方仰寧向黑道嗆聲「相拄會著」 再打架鬧事必追究到底

2019-04-10 20:05

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

台中市部分地區將停水23小時 影響11萬多戶

2019-04-10 21:39

金感心！北港志工服務隊製作媽祖金卡 免費「取平安」

2019-04-10 18:34

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

酷喔！台南掃街車變小了民眾覺得好新鮮

2019-04-10 18:52

議員爆料北市府首長求官 柯文哲反問「辦公室被裝竊聽器？」

2019-04-10 19:36

桃市744家公司、工廠關門 勞動局：已協助勞工轉介

2019-04-10 23:22

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

北台灣最多青年體驗探索設施場域在桃園 14日啟用典禮

2019-04-10 18:42

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

「媽祖婆，我愛您…」 「白沙屯媽」連衝3所小學

2019-04-10 22:51

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34

蔡英文徒步跟白沙屯媽 祈求國泰民安

2019-04-11 11:47

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40

關渡大橋36年來大修 耐震補強更安全

2019-04-10 19:42

金山財神廟送100面金牌 擲5聖杯即可帶回家

2019-04-11 15:05

光看也垂涎…七彩米干 桃園龍岡米干節新亮點

2019-04-10 23:59

彰縣敬老禮金成史上最短福利政策？ 藍綠議員今激烈攻防

2019-04-11 13:57

全國潔牙冠軍小學生教刷牙 長輩恍然大悟：難怪我掉牙

2019-04-11 13:35

大巨蛋、求官說 柯文哲：我辦公室被裝竊聽器？

2019-04-10 23:12

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

六輕氣爆案 立委質疑：石化管線竟無法定使用年限

2019-04-11 11:27

中火全停機空汙染也不見得改善？ 中市府：它是最大汙染

2019-04-10 17:45

大甲媽抵嘉縣…縣長請假開中執會 首次由副縣長接駕

2019-04-10 23:38

財政不佳 王惠美砍前朝「369」 重陽禮金排富

2019-04-10 22:43

3月瘋媽祖避免勇腳變傷兵 醫師5建議

2019-04-11 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top