台南永康新化保生大帝廟「保生盃」健走 14日登場

2019-04-11 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南永康保生宮與新化保生大帝廟5年來攜手，每年3月合辦「保生盃」健走，打出口碑今年有4000人報名，成為永康、新化地方盛事，主辦單位今年還配合舉辦「飽聲」音樂節邀請樂團與饒舌歌手演出，希望吸引更多年輕人參與接觸宗教信仰的文化。

身兼新化保生大帝廟主委的台南市議員林志聰表示，保生盃健走連年舉辦累積人氣，民間有「三月迎媽祖」習俗，希望未來永康新化也能養成「三月瘋保生大帝公」風氣，宗教文化不單是抬神轎遊街，也可以發揚健康文化活動。

永康保生宮主委林炎森說，廟方每年在農曆3月15日是保生大帝聖誕祭典前，規劃一系列文化祭典活動，都有大批信徒民眾參與，除了全長8公里的保生盃健走，還有園遊會、摸彩，頭獎現金紅包8888元。

保生宮總幹事梁德民表示，今年邀請隨性樂團、脆弱少女組、雷擊等樂團與榕幫、庫克街、國蛋、柯蕭等饒舌樂團13日下午3點到晚上10點在廟埕演出，以音樂節方式鼓勵年輕人參與認識宗教文化。