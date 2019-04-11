影／為毛小孩找頭路 台南首創為毛小孩職訓、就業輔導

2019-04-11 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市農業局動保處全國首創成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」為台南市動物之家毛小孩職訓找頭路。動保處更擴充師資陣容，除原有訓練師，更邀請3名留美動物訓練師加入動保處團隊，每周透過LINE或網路互動軟體更新，增加毛小孩認養機會。

農業局動保處採取「軟硬兼施，雙管齊下」作法，為毛小孩「職前訓練」，動物之家善化站不只有「旺彩客棧」，更設立「成犬運動區」、「奶油飛互動園區」，提供毛小孩更好活動空間及訓練場所。

動保處聘請訓練師黃連發專業訓練毛小孩基本服從指令，並針對有令人困擾習性，例如追車獵捕個性犬隻，因材施教訓練及媒合成「捕鼠犬」等。

為讓職前訓練更完善，動保處更擴充師資陣容，除原有訓練師，今年更邀請3名獸醫師加入動保處團隊，獸醫師林瑋真教導動物之家志工如何評估與進行毛小孩社會化，藉由志工協助能夠幫助毛小孩快速進入訓練狀態，提前做好職前準備。

另外二位是曾在美國受訓過的寵物訓練師郭妮妮、郭欣韻，運用自身經歷及豐富訓犬知識，為動物之家毛小孩做專業正向訓練。

農業局長李朝塘說，在就業輔導上，動物之家今年製作精美毛小孩求職履歷，包括毛小孩照片、基本資料、個性及特徵等，由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能大量傳遞，提升毛小孩曝光度，民眾也可以到網站觀看。