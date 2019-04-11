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影／為毛小孩找頭路 台南首創為毛小孩職訓、就業輔導

2019-04-11 16:23聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市農業局動保處全國首創成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」為台南市動物之家毛小孩職訓找頭路。動保處更擴充師資陣容，除原有訓練師，更邀請3名留美動物訓練師加入動保處團隊，每周透過LINE或網路互動軟體更新，增加毛小孩認養機會。

農業局動保處採取「軟硬兼施，雙管齊下」作法，為毛小孩「職前訓練」，動物之家善化站不只有「旺彩客棧」，更設立「成犬運動區」、「奶油飛互動園區」，提供毛小孩更好活動空間及訓練場所。

動保處聘請訓練師黃連發專業訓練毛小孩基本服從指令，並針對有令人困擾習性，例如追車獵捕個性犬隻，因材施教訓練及媒合成「捕鼠犬」等。

為讓職前訓練更完善，動保處更擴充師資陣容，除原有訓練師，今年更邀請3名獸醫師加入動保處團隊，獸醫師林瑋真教導動物之家志工如何評估與進行毛小孩社會化，藉由志工協助能夠幫助毛小孩快速進入訓練狀態，提前做好職前準備。

另外二位是曾在美國受訓過的寵物訓練師郭妮妮、郭欣韻，運用自身經歷及豐富訓犬知識，為動物之家毛小孩做專業正向訓練。

農業局長李朝塘說，在就業輔導上，動物之家今年製作精美毛小孩求職履歷，包括毛小孩照片、基本資料、個性及特徵等，由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能大量傳遞，提升毛小孩曝光度，民眾也可以到網站觀看。

此外，更成立媒合就業輔導專線，運用「犬求事、事求犬」方式，積極輔導毛小孩找頭路。民眾如看到求職履歷中心心動的毛小孩或是有特殊需求想要認養毛小孩，都可撥打媒合就業輔導專線動物之家善化站（06）5832399、灣裡站（06）2964439詢問。

為毛小孩找頭路 台南市首創「毛小孩職訓與就業輔導中心」。記者謝進盛／攝影
為毛小孩找頭路 台南市首創「毛小孩職訓與就業輔導中心」。記者謝進盛／攝影
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由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能...
由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能大量傳遞，提升毛小孩曝光度。記者謝進盛／翻攝
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毛小孩動物之家獸醫師

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