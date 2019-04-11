親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

認錯按讚「阿六仔」無用 許瑋甯親筆信寫「不支持台獨」

嘉義高鐵至新營兩側車道規劃 林佳龍南下為葉宜津背書

2019-04-11 14:23聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立委葉宜津爭取台37線從嘉義高鐵延伸至新營、新營鐵路高架化、新營後火車站二期工程，交通部長林佳龍今天率交通部官員南下，林表示，交通部聽到鄉親心聲，將全力配合加速審查腳步。

葉宜津表示，台37線是沿著高鐵兩側闢建道路，高鐵嘉義站往北到雲林側車道早早就通車，往南卻到鹿草就中止，10多年來台南溪北鄉親都期盼這條道路能延伸到新營區，方便民眾往返高鐵站。

公路總局報告指出，台37線工程需要跨越台82線、八掌溪、中山高、台鐵等層層障礙，困難度很高，總經費也高達85.8億元，可行性評估下個月完成，整體工程期程約需9年，前5年包括環境影響評估、規劃設計、土地徵收等，後4年進行施工建設。

葉宜津表示，高鐵通車後，她一直在立法院爭取這條台37線，也只有中央政府在民進黨執政時，才總算讓台南鄉親們這個願望實現，交通部現在已原則同意於高鐵橋下東西兩側，各開闢1條長達12.5公里的四線道路，雖然公路總局計劃是9年，但她會繼續努力，希望能縮短到7年內來完成，這也是她這屆繼續參選很重要的原因。

林佳龍說，台37線側車道可說是葉宜津立委一手催生，目前台南市政府正著手進行可行性評估，工程財務規劃也會在下個月送交通部審查，他承諾交通部會加速審查，也請鄉親能繼續支持葉宜津，讓台37線早日完工通車。

交通部長林佳龍（右）今南下新營，為立委葉宜津爭取重大交通建設背書。記者謝進盛/攝...
交通部長林佳龍（右）今南下新營，為立委葉宜津爭取重大交通建設背書。記者謝進盛/攝影
分享
交通部長林佳龍（右一）今南下新營，為立委葉宜津（左二）爭取重大交通建設背書。記者...
交通部長林佳龍（右一）今南下新營，為立委葉宜津（左二）爭取重大交通建設背書。記者謝進盛/攝影
分享
交通部長林佳龍（右二）今南下新營，為立委葉宜津（左二）爭取重大交通建設背書。記者...
交通部長林佳龍（右二）今南下新營，為立委葉宜津（左二）爭取重大交通建設背書。記者謝進盛/攝影
分享

高鐵葉宜津林佳龍

相關新聞

暖冬柿子不開花比颱風來還要慘 杮農：40年首見！

2019-04-11 15:01

隨行遶境腰痠背痛起水泡 大林慈濟醫院設站守護信眾

2019-04-11 13:22

義竹鄉鴿笭文化季登場 翁章梁返鄉掀鴿籠放飛

2019-04-11 13:08

影／六輕氣爆後 水試所首次採樣周邊養殖戶水質無異常

2019-04-11 10:16

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

黃敏惠 邀味全龍主場來嘉

2019-04-10 23:47

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34

大甲媽來了新港食安大稽查 竟有商店賣逾期食品遭下架

2019-04-10 17:41

影／北上開中執會 嘉縣迎媽祖翁章梁缺席

2019-04-10 15:02

台塑六輕氣爆案 雲林縣長張麗善：不滿未報告真相

2019-04-10 14:23

知名老店每天限量 與公報社合推經文煎餅

2019-04-10 13:37

人口老化全台第二高 雲林縣啟動智慧照護

2019-04-10 13:08

368台灣遊學團叫好叫座從社大課程變社團

2019-04-10 12:00

落實緊急救護人員訓驗 台南市1年救回392名OHCA患者

2019-04-10 11:14

古坑油桐花盛開 接下來兩周最美

2019-04-10 10:25

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

白沙屯媽祖明抵北港 蔡英文是首位恭迎聖駕總統

2019-04-10 19:48

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所 網友說：超安全！

2019-04-10 21:28

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

宜蘭頭城鎮長怒了要罰縣長 縣府震驚火速清除廢棄物

2019-04-10 21:15

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

方仰寧向黑道嗆聲「相拄會著」 再打架鬧事必追究到底

2019-04-10 20:05

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

台中市部分地區將停水23小時 影響11萬多戶

2019-04-10 21:39

金感心！北港志工服務隊製作媽祖金卡 免費「取平安」

2019-04-10 18:34

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

酷喔！台南掃街車變小了民眾覺得好新鮮

2019-04-10 18:52

議員爆料北市府首長求官 柯文哲反問「辦公室被裝竊聽器？」

2019-04-10 19:36

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

桃市744家公司、工廠關門 勞動局：已協助勞工轉介

2019-04-10 23:22

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

「媽祖婆，我愛您…」 「白沙屯媽」連衝3所小學

2019-04-10 22:51

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

蔡英文徒步跟白沙屯媽 祈求國泰民安

2019-04-11 11:47

彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40

關渡大橋36年來大修 耐震補強更安全

2019-04-10 19:42

大巨蛋、求官說 柯文哲：我辦公室被裝竊聽器？

2019-04-10 23:12

北台灣最多青年體驗探索設施場域在桃園 14日啟用典禮

2019-04-10 18:42

光看也垂涎…七彩米干 桃園龍岡米干節新亮點

2019-04-10 23:59

全國潔牙冠軍小學生教刷牙 長輩恍然大悟：難怪我掉牙

2019-04-11 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top