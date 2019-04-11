嘉義高鐵至新營兩側車道規劃 林佳龍南下為葉宜津背書

2019-04-11 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



立委葉宜津爭取台37線從嘉義高鐵延伸至新營、新營鐵路高架化、新營後火車站二期工程，交通部長林佳龍今天率交通部官員南下，林表示，交通部聽到鄉親心聲，將全力配合加速審查腳步。

葉宜津表示，台37線是沿著高鐵兩側闢建道路，高鐵嘉義站往北到雲林側車道早早就通車，往南卻到鹿草就中止，10多年來台南溪北鄉親都期盼這條道路能延伸到新營區，方便民眾往返高鐵站。

公路總局報告指出，台37線工程需要跨越台82線、八掌溪、中山高、台鐵等層層障礙，困難度很高，總經費也高達85.8億元，可行性評估下個月完成，整體工程期程約需9年，前5年包括環境影響評估、規劃設計、土地徵收等，後4年進行施工建設。

葉宜津表示，高鐵通車後，她一直在立法院爭取這條台37線，也只有中央政府在民進黨執政時，才總算讓台南鄉親們這個願望實現，交通部現在已原則同意於高鐵橋下東西兩側，各開闢1條長達12.5公里的四線道路，雖然公路總局計劃是9年，但她會繼續努力，希望能縮短到7年內來完成，這也是她這屆繼續參選很重要的原因。