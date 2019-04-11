隨行遶境腰痠背痛起水泡 大林慈濟醫院設站守護信眾

2019-04-11 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



大甲媽祖遶境進香活動，大林慈濟醫院自2012年起結合慈濟志工，至新港鄉設立複合式醫療站，昨天和今天連續兩天均有醫護人員為信眾提供義診，並有醫護人員為腳底起水泡、腰背痠痛等民眾治療，現場並有靜思文物及環保推廣攤位。

護理師朱英眉已連續5年參加，她說，來到複合式醫療站的民眾，主要都是腳底大小水泡、曬傷、腳扭傷等問題，現場護理師會協助清理水泡傷口、換藥，以免傷口惡化，並提醒民眾晚上及隔天早上再回來換藥，同時幫忙腰痠背痛的民眾放鬆肌肉等，讓民眾可以繼續健康上路。

中醫師何志宏醫師說，許多信眾在幾天隨行遶境後，都出現了腳部起水泡、破皮，及腿部緊繃，有的人甚至幫忙扛轎後，造成腰部急性扭傷。另一位中醫師張乃祐表示，有些民眾走得全身痠痛來到醫療站，於是以針灸幫他們緩解不適症狀。

大林慈濟醫院整形外科林仲樵醫師表示，水泡若是小於1公分見方，通常不會把它刺破，最好讓身體慢慢吸收，但若是大於1公分，身體不容易吸收時，就會把它刺破，而且不能剪開傷口，否則反而會增加疼痛。他建議，有起水泡時就要休息，若是繼續走，水泡則會變大、變多。