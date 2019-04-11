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義竹鄉鴿笭文化季登場 翁章梁返鄉掀鴿籠放飛

2019-04-11 13:08聯合報 記者魯永明╱即時報導

2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，今天上午由縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、議員黃金茂及蔡信典等來賓一起掀籠，宣告正式「起飛」，背著木笭的鴿子高飛上天，發出「嗡嗡」聲響，象徵鴿笭季活動登場，未來1個多月將「笭響義竹」，義竹陸空都將熱鬧滾滾。

鴿笭文化季在平溪村衛生室前開鑼登場，翁章梁返鄉參加小時候難忘農村樂趣，他對農村人口外流，養鴿人家減少，從事鴿笭工藝製作只剩謝榮哲師傅，賽鴿笭文化式微感到憂心；嘉義縣文化基金會為保存發揚，每年補助20多萬元給義竹鴿笭文化發展協會辦理，安排當地國小小朋友觀看，學做鴿苓。

台灣賽鴿笭除台南學甲等地區，就只在義竹鄉看的到，開籠活動邀請在地學校和社團表演，義竹鴿笭協會提供鴿子讓來賓體驗繫鴿笭，體驗傳統掀籠方式放鴿笭，象徵義竹鴿笭文化季正式起飛，現場展示不同時期鴿笭，隨時代變遷鴿笭材質、大小與外觀也隨之改變。

主辦單位邀請藝術家張立曄等為鴿笭彩繪，賦予鴿笭藝術生命，謝榮哲展示鴿笭製作流程，他說，鴿笭製作用白楊木及檜木，手工刨細，相當耗時，一顆鴿笭要耗費一周，經濟效益低，從事人愈來愈少，鴿笭產業面臨消失危機。

翁章梁回憶小時賽鴿笭漫天嗡嗡響，大家只顧抬頭不看路，有人因此摔倒，賽鴿笭是義竹重要文化資產，「三月瘋媽祖」義竹人瘋鴿笭，鴿主認真訓練鴿子就為贏總冠軍，成為村里團體榮譽象徵，賽後聯歡聚會，相約明年再賽鴿笭，比賽詳情公布臉書粉絲專頁「義竹鄉鴿笭文化季 鴿笭響義竹」。

2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今天上午登場，縣長翁章梁(右)返鄉體驗繫鴿笭。記...
2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今天上午登場，縣長翁章梁(右)返鄉體驗繫鴿笭。記者魯永明／攝影
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2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今天上午登場，鴿主繫鴿笭準備放飛參賽。記者魯永明...
2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今天上午登場，鴿主繫鴿笭準備放飛參賽。記者魯永明／攝影
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從事鴿笭工藝製作只剩謝榮哲師傅。
從事鴿笭工藝製作只剩謝榮哲師傅。
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2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，今天上午由縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、議員黃金...
2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，今天上午由縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、議員黃金茂及蔡信典等來賓一起掀籠，宣告正式「起飛」，背著木笭的鴿子高飛上天，發出「嗡嗡」聲響，象徵鴿笭季活動登場。記者魯永明／攝影
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翁章梁

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