義竹鄉鴿笭文化季登場 翁章梁返鄉掀鴿籠放飛

2019-04-11 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2019年嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，今天上午由縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、議員黃金茂及蔡信典等來賓一起掀籠，宣告正式「起飛」，背著木笭的鴿子高飛上天，發出「嗡嗡」聲響，象徵鴿笭季活動登場，未來1個多月將「笭響義竹」，義竹陸空都將熱鬧滾滾。

鴿笭文化季在平溪村衛生室前開鑼登場，翁章梁返鄉參加小時候難忘農村樂趣，他對農村人口外流，養鴿人家減少，從事鴿笭工藝製作只剩謝榮哲師傅，賽鴿笭文化式微感到憂心；嘉義縣文化基金會為保存發揚，每年補助20多萬元給義竹鴿笭文化發展協會辦理，安排當地國小小朋友觀看，學做鴿苓。

台灣賽鴿笭除台南學甲等地區，就只在義竹鄉看的到，開籠活動邀請在地學校和社團表演，義竹鴿笭協會提供鴿子讓來賓體驗繫鴿笭，體驗傳統掀籠方式放鴿笭，象徵義竹鴿笭文化季正式起飛，現場展示不同時期鴿笭，隨時代變遷鴿笭材質、大小與外觀也隨之改變。

主辦單位邀請藝術家張立曄等為鴿笭彩繪，賦予鴿笭藝術生命，謝榮哲展示鴿笭製作流程，他說，鴿笭製作用白楊木及檜木，手工刨細，相當耗時，一顆鴿笭要耗費一周，經濟效益低，從事人愈來愈少，鴿笭產業面臨消失危機。