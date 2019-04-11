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六輕氣爆案 立委質疑：石化管線竟無法定使用年限

2019-04-11 11:27聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

雲林縣麥寮鄉六輕工業區台化芳香烴三廠日前發生爆炸，主要是因為高空老舊管線洩漏，但現階段並沒有規範石化管線的使用年限，只能透過廠商自主管理以及主管機關的督導，引起立委不滿，要求經濟部、六輕改善；經濟部4月15日也會到六輕，要求業者要提出管線汰換計畫時程。

立法院衛環委員會邀情環保署、勞動部、經濟部、農委會、內政部就「108年4月7日六輕石化園區氣爆總檢討」進行專題報告，並備質詢。

立委質疑六輕氣爆當天，上午就發生異常，廠區每小時監測，但到下午發生氣爆，是否有延遲通報？環保署署長張子敬表示，依照空汙法有一定通報的程序，雲林縣政府第一時間用空汙法32條針對六輕進行處分，沒有用延遲處分，有沒有延遲，要地方政府認定。

張子敬說，至於六輕管線老舊，管線老舊牽涉到工安勞安，環保署只針對周邊排放的處理。因為六輕有做環評有監督委員會，會透過委員會重視這問題，若公安產生問題，廠區洩漏了、爆炸了，也會影響到周邊的環境；但現階段周邊監測站的資料，沒看到有特別的影響。

立委陳育敏表示，石化業的工安問題沒有落實與解決，建議環保署就近在附近成立毒物應變中心以快速因應，環保署表示，會來與地方政府討論。

立委劉建國表示，沒有工安就沒有石化，說起來很簡單，做起來笑死人，這麼大的石化園區發生了問題，經濟部的報告卻說未來「區域聯防聯合督導」，「到底督導甚麼」。他認為，發生這事情，地方、中央政府、台塑企業，沒一有一方可以免責，經濟部報告寫99年到102年完成督導38次，他認為督導應該有督導紀錄，應該提供給委員會。

經濟部表示，現階段正進行六輕20年總體檢計畫，去年體檢了5個六輕的廠區，這次爆炸的廠區，原本規畫今年才排成要進行體檢，不幸發生爆炸。這次是製程的管線發生問題，未來會落實管線的更換，總體檢不僅只用看的，只要體檢檢查完畢後，組成很嚴謹的專家團隊，對整個廠房進行檢測

經濟部表示，這次六輕爆炸的管線，已經用了12年，現階段沒有規定管線的使用年限，這屬於高空管線沒辦法檢查，廠商要做管線管事的計畫要嚴密，需自主管理；立委黃秀芳說，應該要求老舊管線盡速汰換，使用的管線也該有使用年限。

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠日前發生氣爆，所幸無人員傷亡。圖／雲林縣政府提供
台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠日前發生氣爆，所幸無人員傷亡。圖／雲林縣政府提供
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六輕爆炸

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