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今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

4月是螢火蟲的季節，台南楠西梅嶺、南化關山及新化林場3大當地知名賞螢區，若沒有下雨，今年螢火蟲數量多，值得期待。新化林場賞螢自4月12日起，每周五、六、日晚間舉辦導覽活動。楠西梅嶺賞螢季於4月20日於梅嶺伍龍殿主會場盛大開幕，每周六、日下午4時至7時由導覽老師在伍龍步道賞螢區定點導覽。

中興大學新化林場沖瀜池生態區螢火蟲目前已可見螢火蟲飛舞，預計4月中旬大爆發，園方自12日起至5月11日每周五、六、日推出「夜間觀察賞螢」導覽行程，每人200元含門票，生態教育課程活動約一小時，每場限200人以總量管制兼顧生態。

南化區關山社區發展協會理事長張興發表示，今年雨水充足，螢火蟲數量以往年多。他說，雖然當地位處南化水庫上游，地點偏遠，但近幾年每年都有不少遊客慕名前來，很多外縣市民眾甚至揪團造訪，要一睹夜光精靈飛舞林間的美景。但當地位處偏遠，路況不熟的外地民眾難以深入，賞螢資訊可打電話向協會洽詢。

楠西梅嶺賞螢季於4月20日下午4點將於梅嶺伍龍殿主會場開幕，開幕當天有「螢接幸福Opening開幕儀式」、「幸福農產品嘗會等相關週邊活動，當天至5月5日的賞螢季期間也將推出「螢光閃耀賞螢趣」、「幸福AR互動體驗」、「農夫市集」、「來趣農家農事體驗」、「梅製品DIY」等一系列假日主題活動，歡迎民眾誠摯到楠西梅嶺遊玩，白天嘗美食遊名勝、夜晚在山林間欣賞螢火蟲滿天飛舞的美麗景象。

賞螢季入山開放時間為下午4時至晚間7時，不須事先報名，路線為伍龍步道至出水仔賞螢區、茶園賞螢區。賞螢季活動期間假日將設置「梅嶺資訊站」、「太山站」、「二層坪站」三站接駁站點，免費接駁賞螢遊客往返梅嶺境內。免費接駁車自下午4點至晚上6點半，從梅嶺資訊站發車至二層坪停車場，下山免費接駁車自下午4點半至晚上9點，從二層坪停車場發車回梅嶺資訊站。

楠西梅嶺是台南知名的賞螢熱點。圖／梅嶺休閒農業區推動協會提供
楠西梅嶺是台南知名的賞螢熱點。圖／梅嶺休閒農業區推動協會提供
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賞螢螢火蟲停車場

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