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台灣歷史博物館13、14日 舉辦地方學研討會

2019-04-10 18:35聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台灣歷史博物館4月13日、14日舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，13日開幕式邀請文化部長鄭麗君出席，並邀請長期關注地方學發展的故宮博物院長吳密察，針對如何建立地方學的策略進行專題演講，並與台史博館長林崇熙進行焦點與談會，會中邀集博物館研究團隊、金門、苑裡等地方學專家學者發表論文，以及地方學實踐者提供案例分享。

台灣歷史博物館長林崇熙認為，地方學是各時空人們面對其特異生存環境條件與風險，所發展出來的獨特對應方式，包括價值理念、社會組織、社會運作、知識技能、產業經濟、美感品味等，不只在於紀錄或書寫地方，而是因應自然、時代、社會、產業、國際等變遷，與時俱進地動態調整與發展，以持續作為支撐人們在地生活的重要力量。例如因應曾文溪時常氾濫改道，台江地區發展出“扛茨走溪流”的特殊在地生存知識。

林崇熙說，相對於學術機構專業分化及知識典範的封閉性，以台史博為起點所提出的新地方學，是具有高度多向、多元社群參與性格，更是「具有目的且一定程度成功的複雜事業」，目的在於「建構台灣歷史文化基礎工程」、「面對當代社會議題進行歷史對話」、「深化台灣文化重要特質」、及「落實知識平權與共筆書寫」。

台灣歷史博物館4月13日、14日舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，圖為台灣...
台灣歷史博物館4月13日、14日舉辦「共筆台灣：地方學的新展望」研討會，圖為台灣歷史博物館外觀。圖/台灣歷史博物館提供
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