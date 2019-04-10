事業廢棄物堆二仁溪下游 許又仁：恐越放越毒

2019-04-10 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



無黨籍台南市議員許又仁昨天到二仁溪下游台17甲南萣橋，發現有電阻、電路板等事業廢棄物積於河岸旁，有新有舊，汙染仍未完全排除，持續汙染中，認為會越放越毒，要求政府盡快挖出並做好妥善處理。南市環保局表示，目前已要求河川局做好河灘地穩固，避免沖刷擴大汙染，並已請求環保署、水利署協助，爭取經費及技術支援，加速解決這些歷史共業。

許又仁指出，過去灣裡曾是廢五金處理的重鎮，在全盛時期一個村莊就能日產黃金千兩，而處理廢五金後的廢棄物及藥劑，全由二仁溪承擔，也造成台灣第一起綠牡蠣事件。

他說，先前經濟部水利署第六河川局清了台南與高雄兩岸各3公里，共花費10億元，而南萣橋旁需花費3.3億元，前提是要台南市環保局提供場地，環保局表示目前並無妥適地點可供掩埋，他說，有毒事業廢棄物不能再繼續泡在水裡面，越放越毒，要盡快挖出並做好妥善處理。

環保局長林淵淙表示，環保局除了在去年完成相關河段採驗檢驗工作外，目前正積極配合環保署試驗篩分計畫，在有效資源化及去化管道確立後，將由水利署第六河川局清理。目前水質符合環境基準狀況下，環保局上月26日已發文要求河川局做好河灘地穩固，避免廢棄物被沖刷，防止汙染擴大。