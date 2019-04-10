親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

事業廢棄物堆二仁溪下游 許又仁：恐越放越毒

2019-04-10 15:54聯合報 記者鄭維真╱即時報導

無黨籍台南市議員許又仁昨天到二仁溪下游台17甲南萣橋，發現有電阻、電路板等事業廢棄物積於河岸旁，有新有舊，汙染仍未完全排除，持續汙染中，認為會越放越毒，要求政府盡快挖出並做好妥善處理。南市環保局表示，目前已要求河川局做好河灘地穩固，避免沖刷擴大汙染，並已請求環保署水利署協助，爭取經費及技術支援，加速解決這些歷史共業。

許又仁指出，過去灣裡曾是廢五金處理的重鎮，在全盛時期一個村莊就能日產黃金千兩，而處理廢五金後的廢棄物及藥劑，全由二仁溪承擔，也造成台灣第一起綠牡蠣事件。

他說，先前經濟部水利署第六河川局清了台南與高雄兩岸各3公里，共花費10億元，而南萣橋旁需花費3.3億元，前提是要台南市環保局提供場地，環保局表示目前並無妥適地點可供掩埋，他說，有毒事業廢棄物不能再繼續泡在水裡面，越放越毒，要盡快挖出並做好妥善處理。

環保局長林淵淙表示，環保局除了在去年完成相關河段採驗檢驗工作外，目前正積極配合環保署試驗篩分計畫，在有效資源化及去化管道確立後，將由水利署第六河川局清理。目前水質符合環境基準狀況下，環保局上月26日已發文要求河川局做好河灘地穩固，避免廢棄物被沖刷，防止汙染擴大。

環保局表示，雖然二仁溪沿岸的廢棄物是幾十年前廢五金業者棄置在河邊的，目前行為人已不可考，但仍積極尋求協助，爭取經費處置，去年已針對南萣橋上游800公尺及二仁溪出海口附近裸露的廢棄物進行緊急清除打包189包，並考量暫存空間已飽和，以及掩埋場依法不可暫置該類有害廢棄物的情形下，目前仍待環保署核定試驗計畫相關經費，後續確認可行的處理方式及妥善去處後，將由第六河川局加速清理作業。

無黨籍台南市議員許又仁指出，昨天到二仁溪下游台17甲南萣橋，發現有電阻、電路板等...
無黨籍台南市議員許又仁指出，昨天到二仁溪下游台17甲南萣橋，發現有電阻、電路板等事業廢棄物積於河岸旁，有新有舊，汙染仍未完全排除，持續汙染中。圖／許又仁提供
分享

廢棄物水利署環保署
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台塑六輕氣爆案 雲林縣長張麗善：不滿未報告真相

2019-04-10 14:23

知名老店每天限量 與公報社合推經文煎餅

2019-04-10 13:37

人口老化全台第二高 雲林縣啟動智慧照護

2019-04-10 13:08

368台灣遊學團叫好叫座從社大課程變社團

2019-04-10 12:00

落實緊急救護人員訓驗 台南市1年救回392名OHCA患者

2019-04-10 11:14

古坑油桐花盛開 接下來兩周最美

2019-04-10 10:25

財政緊 嘉縣要求緩接收新警力

2019-04-10 00:13

六輕氣爆 再傳文蛤大量暴斃

2019-04-09 23:54

嘉市運動會 黃敏惠引聖火開幕

2019-04-09 23:06

351戶只租不賣 台糖綠住宅動土

2019-04-09 22:59

勞檢中心 下月改為職安健康處

2019-04-09 22:57

去年開罰3800萬 台南勞檢將每周公布

2019-04-09 22:55

影／原台南合同廳舍修復 消防史料館再現風華

2019-04-09 21:37

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

老人免費補助換假牙上路 嘉縣1天有百人看診申請

2019-04-09 15:50

嘉義中埔武德街20年交通和排水問題 陳明文爭取改善

2019-04-09 15:17

帶孩子到親子館玩玩具不願收 嗆工作人員「那是你們的事」

2019-04-09 15:14

斜槓青農養鱘龍魚成功 開創新商機

2019-04-09 14:39

嘉義運動會比照奧林匹克 到廟宇引聖火保佑

2019-04-09 14:06

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 檢方提上訴

2019-04-09 10:40

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

信徒打架媽祖會生氣 學者：白狼接駕外界觀感也不好

2019-04-09 18:19

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

中央沒補助預算 高市警增加員額面臨取消

2019-04-09 18:00

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

為墾丁悠活解套拆百宅？ 鎮公所以地主反對發文取消

2019-04-09 17:16

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

影／肯德基爺爺也追大甲媽遶境 「留下外送最大足跡」

2019-04-09 21:00

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

花蓮警局鐵馬驛站26處 貼心服務吸引日本記者採訪

2019-04-09 12:17

雙北公車免費WIFI使用華為設備 傳有洩密疑慮

2019-04-09 17:39

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

高山杜鵑炸裂南投 粉嫩花瀑霸占翠綠山頭

2019-04-09 19:10

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12

驚擾大甲媽！滋事4男交保 白沙屯媽開心！學童喊「我愛你」

2019-04-09 23:35

追花要快！ 中華大學超夯打卡景點紫藤花浪漫盛開中

2019-04-10 12:24

朱立倫跟遶境最大感觸：沒政治差別 大家攏同款

2019-04-10 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top