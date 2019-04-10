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台塑六輕氣爆案 雲林縣長張麗善：不滿未報告真相

2019-04-10 14:23中央社 雲林縣10日電

雲林縣長張麗善認為調查報告避重就輕。 聯合報系記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善認為調查報告避重就輕。 聯合報系記者陳雅玲／攝影
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台塑六輕工業區台化公司芳香烴三廠7日發生氣爆及火災，雲林縣長張麗善今天受訪表示，不滿氣爆事故發生後，台化公司沒有嚴正以對、沒有向鄉親報告真相，盼檢調介入調查。

張麗善指出，根據台化公司的調查報告，台化芳香烴三廠LPG（液化石油管線）氣爆當天上午9時30已發現管線有外洩情事，卻至下午1時45分才下令緊急停機，下午2時4分發生氣爆，期間台化公司處理作為是否有疏失或不當，盼檢調單位介入調查處理。

她說，六輕公布台化芳香烴三廠事故調查報告，她認為報告內容虛應了事、避重就輕，沒有真正了解事故發生的原因；對於六輕疏於管理，事情發生後，又沒有嚴正以對、沒有向鄉親報告真相，非常生氣。

張麗善認為，六輕的通報系統、緊急應變措施已嚴重出問題，這次發生氣爆的ARO-3廠有13年的老舊管線，六輕以前說過「10年以上的管線一律汰換」，但這次發生氣爆的老舊管線已超過13年，並未進行汰換。

她說，麥寮地區鹽化、酸化嚴重，六輕應該針對老舊管線進行總體檢、提早汰換，不要等到事情發生再補救。由於縣府專業人力有限，希望中央提高救災層次，成立國家級災害應變中心，讓民眾得以安心。

張麗善強調，「沒有工安就沒有產業，產業一定要重視工安」，縣府已成立六輕事故調查監督小組，落實工安要求，還原事故真相，究責六輕，並要求提出檢討與策進作為，以落實工安，避免重蹈覆轍。

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