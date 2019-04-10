人口老化全台第二高 雲林縣啟動智慧照護

2019-04-10 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，雲林縣將布建124個社區照護據點，結合台大醫院、基層診所、社區據點、衛生所，推動智慧照護，藉由深入社區，達到全面性長者照護。

雲林縣去年底獲得經濟部工業局地方創新類經費補助｢居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台｣、｢區域健康資源整合暨銀髮互動關懷服務計畫｣及｢雲林縣高齡智慧健康照護應用服務計畫｣等3計畫，將於全縣布建124個社區照護據點，提供縣民持續性生理量測及健康促進服務，亦深入社區提供居家量測放互動關懷服務等。

雲林縣長張麗善今天與台大醫院雲林分院、雲林基督教醫院、仁寶電腦、浩鑫股份有限公司、佳聯有線電視、台灣基礎開發科技公司、佳龍發展系統、真茂科技、優盛醫學、勝霖藥品、宜眾資訊及如影優活等單位，共同宣布啟動智慧照護。