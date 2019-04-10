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人口老化全台第二高 雲林縣啟動智慧照護

2019-04-10 13:08聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，雲林縣將布建124個社區照護據點，結合台大醫院、基層診所、社區據點、衛生所，推動智慧照護，藉由深入社區，達到全面性長者照護。

雲林縣去年底獲得經濟部工業局地方創新類經費補助｢居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台｣、｢區域健康資源整合暨銀髮互動關懷服務計畫｣及｢雲林縣高齡智慧健康照護應用服務計畫｣等3計畫，將於全縣布建124個社區照護據點，提供縣民持續性生理量測及健康促進服務，亦深入社區提供居家量測放互動關懷服務等。

雲林縣長張麗善今天與台大醫院雲林分院、雲林基督教醫院、仁寶電腦、浩鑫股份有限公司、佳聯有線電視、台灣基礎開發科技公司、佳龍發展系統、真茂科技、優盛醫學、勝霖藥品、宜眾資訊及如影優活等單位，共同宣布啟動智慧照護。

張麗善表示，雲林是農業大縣，面臨青壯人口外移，勞動人口日趨老化，高齡照護除了公部門的社區整體照顧服務體系(長照ABC)外，需要更多社會企業一起投入社區照顧的行列，由產官學共同攜手，為雲林縣民的健康共同努力，縣府亦將透過智慧量測取得縣民健康大數據，為縣民擘劃更完善的衛生政策。

雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，...
雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，雲林縣將布建124個社區照護據點，結合台大醫院、基層診所、社區據點、衛生所，推動智慧照護，藉由深入社區，達到全面性長者照護。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，...
雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，雲林縣將布建124個社區照護據點，結合台大醫院、基層診所、社區據點、衛生所，推動智慧照護，藉由深入社區，達到全面性長者照護。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣65歲以上老年人口比例已達18.01%，老化程度高居全台第二，為照顧長者，雲林縣將布建124個社區照護據點，結合台大醫院、基層診所、社區據點、衛生所，推動智慧照護，藉由深入社區，達到全面性長者照護。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院老化張麗善
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