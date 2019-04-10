368台灣遊學團叫好叫座從社大課程變社團

2019-04-10 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「368台灣遊學團全台走透透，用一雙腳愛台灣！」，嘉義縣文化基金會監事兼民雄文化基金會執行長賴萬鎮，8年前在嘉義市社區大學擔任校長，仿效前省長宋楚瑜「勤政走遍全台319鄉鎮市」，開辦「遊學台灣」課程，定期走讀遊學全台各鄉鎮市，學員反應熱烈，課程結束，變成社團性質的「368台灣遊學團」，明天要到關仔嶺統茂溫泉飯店舉辦8週年慶。

賴萬鎮曾任嘉義市文化中心主任暨首任文化局長，前後13年，一手擘劃嘉義新文化，退而不休，投入地方文教，曾任嘉市社區大學校長，8年前開設「遊學台灣」課程，學員反應熱烈，座無虛席，不只吸引退休軍公教學員，還有工商服務業人土，卸任社大校長，獲聘民雄文化基金會執行長，最近又受邀擔任嘉義縣文化基金會監事。

368台灣遊學團由前台南縣政府秘書長退休的孫重輝、北興國中退休許文貞、曾任國際獅子會總監陳月華倡議籌組，分頭招兵買馬成立，全台走透透，用一雙腳愛台灣。

賴萬鎮說，許多人不明所以，有人誤以為「426」遊台灣呢，台灣向來有319鄉鎮，前省長宋楚瑜號稱「勤政走遍319」，引以為傲，其實有些山地鄉鎮是搭直升機去的，六都之後，台灣變368個鄉鎮區，這就是368由來。