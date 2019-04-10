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落實緊急救護人員訓驗 台南市1年救回392名OHCA患者

2019-04-10 11:14聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市消防局今天統計，全市OHCA救回存活率從2017年的22.4%上升至2018年 23.92%，代表著有392條生命在到院前經第一線救護人員的急救中救回，緊急救護科隊員陳冠傑，曾以心肺復甦術救活一名心肌梗塞高中男學生，學生治癒後回到學校上課，還寫信感謝陳冠傑。

台南市自縣市合併以來，為避免救護能量城鄉差距，消防局重視救護人員平日規劃訓練，除每年自辦初、中級救護技術員24小時複訓外，高級救護技術員複訓更是委外由國立成功大學附設醫院辦理多年，深獲基層好評。

另在救護裝備器材方面，每年除了善心人士的捐贈救護車輛外，為使救護現場救護人員更能面對危急案件積極處置，消防局更是在每個消防分隊增添自動心肺復甦機，期許在面對OHCA病患，救護人員可以順利在現場插管給藥，提升病患預後及存活率。

「感謝陳冠傑的幫忙、讓我有重獲新生的機會，再多的言語也無法表達我萬分之一的感激之心」「2014年11月8日當天要不是您的協助，我現在大概連頭七都過完了…因為這次重生，讓我更加珍惜我所有的一切，也讓我更加體會到生命的可貴…」這是台南二中學生當時OHCA被救活，回到校園親筆寫給陳冠傑的感謝信。

陳冠傑說，救護人員現場面對的不只是對患者的處置，其他如親屬的責備、環境的侷限、心理壓力的承受等，一名素質好的救護人員，大多不是與身具來的，而是需要靠後天養成訓練。

台南市消防局緊急救護科隊員陳冠傑，曾救活一名心肌梗塞高中男學生，學生治癒後回到學...
台南市消防局緊急救護科隊員陳冠傑，曾救活一名心肌梗塞高中男學生，學生治癒後回到學校上課，寫信感謝陳冠傑。圖/台南市消防局提供
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台南二中學生心肌梗塞發病OHCA，經台南市消防局緊急救護科隊員陳冠傑以心肺復甦術...
台南二中學生心肌梗塞發病OHCA，經台南市消防局緊急救護科隊員陳冠傑以心肺復甦術救活，學生治癒後回到學校上課，寫信感謝陳冠傑。圖/台南市消防局提供
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患者心肌梗塞
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