落實緊急救護人員訓驗 台南市1年救回392名OHCA患者

2019-04-10 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市消防局今天統計，全市OHCA救回存活率從2017年的22.4%上升至2018年 23.92%，代表著有392條生命在到院前經第一線救護人員的急救中救回，緊急救護科隊員陳冠傑，曾以心肺復甦術救活一名心肌梗塞高中男學生，學生治癒後回到學校上課，還寫信感謝陳冠傑。

台南市自縣市合併以來，為避免救護能量城鄉差距，消防局重視救護人員平日規劃訓練，除每年自辦初、中級救護技術員24小時複訓外，高級救護技術員複訓更是委外由國立成功大學附設醫院辦理多年，深獲基層好評。

另在救護裝備器材方面，每年除了善心人士的捐贈救護車輛外，為使救護現場救護人員更能面對危急案件積極處置，消防局更是在每個消防分隊增添自動心肺復甦機，期許在面對OHCA病患，救護人員可以順利在現場插管給藥，提升病患預後及存活率。

「感謝陳冠傑的幫忙、讓我有重獲新生的機會，再多的言語也無法表達我萬分之一的感激之心」「2014年11月8日當天要不是您的協助，我現在大概連頭七都過完了…因為這次重生，讓我更加珍惜我所有的一切，也讓我更加體會到生命的可貴…」這是台南二中學生當時OHCA被救活，回到校園親筆寫給陳冠傑的感謝信。