槓上了！民進黨台南立委初選 他抨擊初選不公

2019-04-10 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民進黨台南市第一選區立委初選競爭激烈，黨中央與市長黃偉哲等人昨晚在台南新營黨部進行協調，最視為全台最激烈的第一選區4人都出席，堅定表達參選，過程還多次言詞交鋒，協調破局。台南市前副市長顏純左上午要召開記者會，抨擊初選不公；前市議員賴惠員也臨時通知，將原本「挺農民顧長照」記者會取消，更改為「立委初選協調會上狀況」做出強烈回應，已見火藥味。

據指出，昨晚的初選協調過程中，台南市前副市長顏純左質疑前市議員賴惠員擔任民治市政中心辦公室主任，涉嫌用公家資源帶職參選，且日前還利用上班時間從事初選活動；賴惠員否認有濫用行政資源為自己參選情事；強調包括都是自己開車、請司機，且從4月1日至5月1日已請假，之前辦選舉活動都有請假，她的職缺是機要職，上班時間相對彈性些，但自認上班時間都超過8小時以上。

台南市立委選舉第1選區初選有4人登記，包括現任立委葉宜津、前副市長顏純左、農委會前副主委李退之、前議員賴惠員，被視為最激烈選區，4位參選人除了大打農業政策，葉宜津強調自己是六任資深立委，不必適應可以立刻上手，李退之是有中央及地方的歷練。

顏純左和賴惠員在政見上多有短兵相接意味，顏純左打年前台南市長陳唐山力挺，賴惠員也貼出早年擔任陳唐山夫人祕書的往事，兩人在農產品議題上，賴惠員舉辦義賣農產品挺農民，從米到鳳梨到義賣芭樂，顏純左最近也舉辦多場送芭樂挺農民活動，似有互別苗頭。

賴惠員今天8點在後壁郵局義賣台南鳳梨，逗陣相挺為農民。並提出當選立委第一個政見是65歲以上長輩免繳健保費，在9點30分在安溪寮福安寺還有一場，接著10點要召開記者會；顏純左昨晚在白河夜市送芭樂挺農民，今早11點20分召開記者會。