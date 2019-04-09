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急單缺工 台南業者連續勞動檢查未改善開罰逾300萬元

2019-04-09 23:23聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局統計，去年全市勞動檢查逾4761場次，開罰計3800萬元，某交通器材公司遭連罰9次累計達330萬元，業者稱急單、缺工只好請員工加班，對於開超時加班遭罰，相當無奈。

勞工局勞動檢查中心主任許禹錦說，審視勞檢業者前三大違規情事，包括出勤紀錄未完備、超時工作、加班費未核實給付，其中加班時數經業者事先申請，每月加班時數由46小時，最多提高至54小時，3個月內不得超過138小時。

某交通器材業者，去年9度遭勞工局開罰，開罰逾330萬元，業者稱由於急單及缺工而超時加工，許多業界都有類似問題。

而為避免小型企業不知情下觸法挨罰，勞工局勞動檢查中心今年起針對30人以下業者推出「法遵」輔導方案，針對勞基法釋疑；只要事先申請，將派專人前往輔導，若無人檢舉前提下，對於首度觸法者將輔導改進，扭轉動輒「先開罰再說」執法方式。

勞工局表示，去年大台南（不含南科）實施勞動條件檢查共計4761場次，今年截至3月底已檢查1194場次，常有民眾反應不清楚承辦人處理案件進度，且依法公告僅有相關法規條次，並無罰鍰金額等事項。為提升勞動條件檢查業務透明度，勞工局公布相關措施，包括每周公布輔導單位名稱與檢查家數，讓民眾更了解勞動檢查狀況。

台南某交通器材公司因違反勞基法遭勞動檢查9次未改善，累計開罰300萬元以上，圖為...
台南某交通器材公司因違反勞基法遭勞動檢查9次未改善，累計開罰300萬元以上，圖為情境照，與業者無關。圖/台南市政府勞工局提供
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勞工局加班費
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