影／原台南合同廳舍修復 消防史料館再現風華

2019-04-09 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



民生綠園旁的「原台南合同廳舍」，1998年經台南市政府公告指定為市定古蹟，現為消防局中正合同廳舍，經市府修復後，搖身一變成為台南消防史料館，15日落成啟用，這座日治古蹟將重生再現風華。

台南市文化局指出，原台南合同廳舍的建造，歷經兩個時期，第1個時期1930年5月建造完成的台南市「消防組詰所」的6層塔樓建築，初名「火見樓」後改稱「望火樓」，第2個時期為1938年4月完成的合同廳舍，是保留望火樓，將左右擴建及增高樓層而成的3樓建築，中央高塔望火樓曾是台南市最高的建築。

經歲月的洗禮雖已斑駁，它在台南消防史上深具意義，且位在民生綠園圓環且鄰近原台南州廳公署旁，是都市景觀軸線的重要節點。市府斥資6410萬在原台南合同廳舍修復工程，及523萬元用在消防史料館設置經費。

如今，消防史料館1樓及3樓展覽空間，展出內容包括清領、日治、戰後時期消防沿革的相關文物及照片、消防員的消防、救護勤務介紹、特搜隊簡介及任務、防災知識小學堂及VR地震搜救任務體驗等。