親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

熱得像夏天！鋒面來了 一張圖看何時下雨、降溫

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

影／原台南合同廳舍修復 消防史料館再現風華

2019-04-09 21:37聯合報 記者邵心杰╱即時報導

民生綠園旁的「原台南合同廳舍」，1998年經台南市政府公告指定為市定古蹟，現為消防局中正合同廳舍，經市府修復後，搖身一變成為台南消防史料館，15日落成啟用，這座日治古蹟將重生再現風華。

台南市文化局指出，原台南合同廳舍的建造，歷經兩個時期，第1個時期1930年5月建造完成的台南市「消防組詰所」的6層塔樓建築，初名「火見樓」後改稱「望火樓」，第2個時期為1938年4月完成的合同廳舍，是保留望火樓，將左右擴建及增高樓層而成的3樓建築，中央高塔望火樓曾是台南市最高的建築。

經歲月的洗禮雖已斑駁，它在台南消防史上深具意義，且位在民生綠園圓環且鄰近原台南州廳公署旁，是都市景觀軸線的重要節點。市府斥資6410萬在原台南合同廳舍修復工程，及523萬元用在消防史料館設置經費。

如今，消防史料館1樓及3樓展覽空間，展出內容包括清領、日治、戰後時期消防沿革的相關文物及照片、消防員的消防、救護勤務介紹、特搜隊簡介及任務、防災知識小學堂及VR地震搜救任務體驗等。

文史工作者黃建榮導覽，1919年住吉秀松成立台南日治時期最早的義消組織「台南消防組」，並擔任消防組織領導者長達10年以上；1928年住吉去世，1930年消防組特別製作他的半身像，安置在當時的望火樓右側屋頂，以為紀念。住吉開啟台南近代史常備消防的序幕，現年90多歲的兒子等家屬也受邀出席啟用儀式。

台南市定古蹟「原台南合同廳舍」，現為消防局中正合同廳舍，經市府修復後，搖身一變成...
台南市定古蹟「原台南合同廳舍」，現為消防局中正合同廳舍，經市府修復後，搖身一變成為台南消防史料館。記者邵心杰／攝影
分享
台南消防史料館內陳設打火英雄使用器具，讓參觀民眾深入了解工作內容及辛勞。記者邵心...
台南消防史料館內陳設打火英雄使用器具，讓參觀民眾深入了解工作內容及辛勞。記者邵心杰／攝影
分享
消防史料館1樓及3樓展覽空間，展出清領、日治、戰後時期消防沿革的相關文物及史料。...
消防史料館1樓及3樓展覽空間，展出清領、日治、戰後時期消防沿革的相關文物及史料。記者邵心杰／攝影
分享
住吉秀松開啟台南近代史常備消防的序幕，現年90多歲的兒子等家屬也受邀出席啟用儀式...
住吉秀松開啟台南近代史常備消防的序幕，現年90多歲的兒子等家屬也受邀出席啟用儀式。記者邵心杰／攝影
分享

建築修復古蹟
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

老人免費補助換假牙上路 嘉縣1天有百人看診申請

2019-04-09 15:50

嘉義中埔武德街20年交通和排水問題 陳明文爭取改善

2019-04-09 15:17

帶孩子到親子館玩玩具不願收 嗆工作人員「那是你們的事」

2019-04-09 15:14

斜槓青農養鱘龍魚成功 開創新商機

2019-04-09 14:39

嘉義運動會比照奧林匹克 到廟宇引聖火保佑

2019-04-09 14:06

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 檢方提上訴

2019-04-09 10:40

台糖推出「國際首創」循環經濟綠建築 零廢棄只租不賣

2019-04-09 10:22

萬國戲院百老匯每周六開演 綜藝歌廳秀和經典電影放映

2019-04-09 07:30

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

南市智慧停車計費系統 上路啟用

2019-04-08 23:27

葉稻熱病保險理賠 嘉義農民怨標準高

2019-04-08 23:27

嘉市推科技護照 市長帶頭闖關

2019-04-08 23:23

嘉縣僅1台指紋機 警局長：將添3台

2019-04-08 23:19

林志玲暖爸返鄉 助弱勢學子

2019-04-08 23:14

果菜合作社被疑是「果蟲」 業者要求立委道歉否則提告

2019-04-08 21:27

為血癌病友她奔走25年 直呼「捐骨髓不是抽龍骨水」

2019-04-08 20:48

你們早餐不都吃「牛肉湯」？台南人怨：從小到大沒聽過！

2019-04-08 20:00

解決人口老化照護 顏純左提住院看護納健保給付

2019-04-08 19:25

展望會超商基金會發起鮮乳認捐 首日認捐1080組

2019-04-08 17:47

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

桃園綠線捷運經費破千億元 捷工局：誤會了

2019-04-09 15:47

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

以後去哪裡遛小孩？瑞芳圖書分館興建案惹怒地方媽媽

2019-04-09 15:39

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

快來！ 竹縣府推第二波免費未婚聯誼 名額只剩三成

2019-04-09 12:31

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top